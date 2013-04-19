《热点透视》移动业务将成为谷歌长期稳定收入来源

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜
路透纽约4月19日 - 谷歌 在移动业务方面的收获将在未来持续很长一段时间。该公司新公布的季度财报显示，其智能手机业务已取得稳步发展。财报再次显示，点击付费广告业务增长强劲，单次点击营收的降幅也小于前一季。这是一个良好迹象，因为谷歌眼镜和谷歌光纤等项目虽然吸引不少眼球，但不会很快盈利。
谷歌2013年第一季营收较上年同期增长31%，这与该公司习以为常的高增长相比并不突出。每股收益则跳涨14%。重要之处在于，这个增长趋势很可能持续很多季度。
随着移动设备应用的普及，这意味着搜索量将会增加，谷歌的点击付费业务增长了五分之一。不过，这也有一个弊端，因为移动设备上投放广告的价格只有桌面设备广告的一半左右。这也是为什么谷歌的单次点击营收较上年同期下降4%。不过，差距似乎正在缩窄，由于移动设备上的广告应当与桌面设备广告同样有用，两者之间的价差应会继续收窄。
由于这很容易预见，这或许可以解释为什么谷歌的新项目吸引到那么多的关注。但这种热情需要降降温。以赛登伯格 为例，这家公司投入200多亿美元铺设光纤，但投资者似乎并不领情，当其决定缩减计划时，却受到投资者的欢迎。比如能支持互联网的谷歌眼镜，我们难以想象会有很大的市场需求。而谷歌另一个钟爱的项目--无人驾驶汽车，则面临许多法律问题。
即便这些或谷歌的其他项目都无法成为另一棵摇钱树，但目前该公司的预估市盈率为17倍，移动业务尚能稳定增长一段时间，谷歌和其投资者也完全等得起。(完)
(译文审校 孙茉莉)
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