《热点透视》移动业务将成为谷歌长期稳定收入来源

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜

路透纽约4月19日 - 谷歌 在移动业务方面的收获将在未来持续很长一段时间。该公司新公布的季度财报显示，其智能手机业务已取得稳步发展。财报再次显示，点击付费广告业务增长强劲，单次点击营收的降幅也小于前一季。这是一个良好迹象，因为谷歌眼镜和谷歌光纤等项目虽然吸引不少眼球，但不会很快盈利。

谷歌2013年第一季营收较上年同期增长31%，这与该公司习以为常的高增长相比并不突出。每股收益则跳涨14%。重要之处在于，这个增长趋势很可能持续很多季度。

随着移动设备应用的普及，这意味着搜索量将会增加，谷歌的点击付费业务增长了五分之一。不过，这也有一个弊端，因为移动设备上投放广告的价格只有桌面设备广告的一半左右。这也是为什么谷歌的单次点击营收较上年同期下降4%。不过，差距似乎正在缩窄，由于移动设备上的广告应当与桌面设备广告同样有用，两者之间的价差应会继续收窄。

由于这很容易预见，这或许可以解释为什么谷歌的新项目吸引到那么多的关注。但这种热情需要降降温。以赛登伯格 为例，这家公司投入200多亿美元铺设光纤，但投资者似乎并不领情，当其决定缩减计划时，却受到投资者的欢迎。比如能支持互联网的谷歌眼镜，我们难以想象会有很大的市场需求。而谷歌另一个钟爱的项目--无人驾驶汽车，则面临许多法律问题。

即便这些或谷歌的其他项目都无法成为另一棵摇钱树，但目前该公司的预估市盈率为17倍，移动业务尚能稳定增长一段时间，谷歌和其投资者也完全等得起。(完)