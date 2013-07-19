《热点透视》谷歌财报低于预期，须防蹈书报杂志业覆辙

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Rob Cox 编译 朱晓军
路透纽约7月18日 - 谷歌(Google) 对于科技运用的迅速变迁有着丰富经验。毕竟，这位搜索引擎巨头在过去十年里通过强力抢夺书报杂志等印刷业的广告收入，建立起了3,000亿美元的庞大市值。所以，那些通过谷歌搜索来谋生的人们，看到佩奇(Larry Page)的谷歌在慌乱应对自己的市场转型时，多少有些惊讶，也可能带着一丝幸灾乐祸。
谷歌第二季财报未能达到投资者预期。该公司公布第二季每股盈利为9.56美元，低于汤森路透调查分析师预计的10.83美元。第二季合并营收为141亿美元，低于市场预期的143.5亿美元。虽然谷歌极力避免向华尔街提出财测，但这次低于市场预期算得上罕见。
和任何大公司一样，财报不如预期有很多原因。股东最担心的，也是印刷业巨头们感同身受的地方。谷歌的收入来自于出售其站点和关联网络上的点击广告。为了方便类比，请把它设想成报纸上的广告。一个页面的价值越高，就越有利于出版商出售其广告空间。
然而，该领域的价值在第二季下滑。谷歌表示，平均按点击量付费(cost-per-click)在过去一年下滑6%，与第一季相较为下降2%，显示按年降幅更大。下降的原因在于，越来越多的人在移动设备上使用谷歌。对于广告商而言，使用小屏幕的客户价值小于使用电脑者。
不过，经历过印刷业在21世纪的惊人大溃散的人们，目前还不能对任何绝妙的讽刺拍手称快。谷歌的付费点击总量在第二季较去年同期增长23%，较第一季增长4%。所以，谷歌广告页面的价值也许是在下滑，但同时，用户浏览的广告数量也大大增加了。
谷歌面临的挑战将是在处理这一转型时，比印刷业前辈们更加沉着，而且比第二季表现得更值得信赖。(完)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。