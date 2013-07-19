《热点透视》谷歌财报低于预期，须防蹈书报杂志业覆辙

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 朱晓军

路透纽约7月18日 - 谷歌(Google) 对于科技运用的迅速变迁有着丰富经验。毕竟，这位搜索引擎巨头在过去十年里通过强力抢夺书报杂志等印刷业的广告收入，建立起了3,000亿美元的庞大市值。所以，那些通过谷歌搜索来谋生的人们，看到佩奇(Larry Page)的谷歌在慌乱应对自己的市场转型时，多少有些惊讶，也可能带着一丝幸灾乐祸。

谷歌第二季财报未能达到投资者预期。该公司公布第二季每股盈利为9.56美元，低于汤森路透调查分析师预计的10.83美元。第二季合并营收为141亿美元，低于市场预期的143.5亿美元。虽然谷歌极力避免向华尔街提出财测，但这次低于市场预期算得上罕见。

和任何大公司一样，财报不如预期有很多原因。股东最担心的，也是印刷业巨头们感同身受的地方。谷歌的收入来自于出售其站点和关联网络上的点击广告。为了方便类比，请把它设想成报纸上的广告。一个页面的价值越高，就越有利于出版商出售其广告空间。

然而，该领域的价值在第二季下滑。谷歌表示，平均按点击量付费(cost-per-click)在过去一年下滑6%，与第一季相较为下降2%，显示按年降幅更大。下降的原因在于，越来越多的人在移动设备上使用谷歌。对于广告商而言，使用小屏幕的客户价值小于使用电脑者。

不过，经历过印刷业在21世纪的惊人大溃散的人们，目前还不能对任何绝妙的讽刺拍手称快。谷歌的付费点击总量在第二季较去年同期增长23%，较第一季增长4%。所以，谷歌广告页面的价值也许是在下滑，但同时，用户浏览的广告数量也大大增加了。