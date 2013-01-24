《热点透视》 谷歌移动设备广告业务或将苦尽甘来

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜

路透纽约1月23日 - 谷歌(GOOG.O)的移动设备广告之痛正步入尾声.该公司公布的第四季财报暗示,广告商正在回心转意,逐渐克服了不愿付高价在智能手机上促销产品和服务的心理.随着移动设备上的搜索数量不断增长,这有利于谷歌的业务.

不过这称不上是戏剧性的转变.谷歌创造收入的点击数量延续了良好势头,较2011年同期增长24%,这是人们移动时日益在智能手机和平板电脑上进行搜索的直接结果.随着智能手机和平板电脑用户的增长,这个增长势头应当会持续一段时间.

然而,对谷歌不利的是,点击量的增长并没有直接转化成营收和获利的跳涨.广告商对移动搜索点击价值的疑虑,使最近几个季度的单次点击创收均值稳步下降.这个趋势虽然没有停止,但却在减缓.谷歌第四季的单次点击创收下降6%,下滑速度较过去一年放缓超过一半.实际上,第四季的单次点击创收还稍高于第三季,这暗示移动广告收入正在改善.

正如谷歌首席执行官佩奇在一次讨论获利的投资者电话会议上指出的那样,移动设备相关业务将持续改善.随着屏幕越变越大,处理器也越来越快,智能手机和平板电脑上的广告也变得更加流畅,也打开得更快.这些因素增添了移动广告平台对媒介策划者的吸引力,而且移动设备互联网流量测量指标的改善也增强了信心.所有这些应当意味着移动设备广告需求增长和价格上涨.随着谷歌锁定移动搜索市场,这意味着未来几个季度,营收和获利的增速应当快于点击量的增长.(完)

(审校 张明钧)

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