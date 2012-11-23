《热点透视》希腊需欧元区财长会议的喜讯来重建信心

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 田建华

路透伦敦11月21日电---希腊需要喜讯.但是昨夜的欧元集团会议却没有传出来.尽管各国财长在下周再次开会时可能达成协议,但也有落空的可能.而坚持制定妥善计划解决希腊债务可持续性问题的国际货币基金组织(IMF),应该固守自己的立场.

希腊政府、欧元集团和IMF对希腊债务演变态势的看法趋同,认为希腊债务与国内生产总值(GDP)之比将在2014年达到约190%的最高值,随後因经济成长,该比例随之下滑,到2020年降至140-150%.

不过这样的预估很大程度上得视经济增长恢复的实际情况而定,而景气发展存在很大的不确定性.诚然,因劳工成本大幅削减,希腊的竞争力正在提高.另外一旦希腊获得下一笔440亿欧元的救助款後,经济流动性应该也会改善.这笔救助金主要用於重整该国多家有如行尸走肉的银行,并偿付政府的巨额债务.

但经济的持续增长需要信心回归.然而只要希腊背负如此重债,则信心很难回归.欧元集团一直讨论在2020年前将希腊债务与GDP之比降低至120%的方法,包括官方债务免息日,以及动用欧洲央行(ECB)持有希腊债券所获的利润折价买入民间部门的债务.考虑到明年选举前,德国不愿意减记希腊债务,这样的方案可能已是当前最优.

不过每个环节都应该做到最优.另外欧元集团应该承诺,其成员国在未来数年对所持债务进行适当的减记,条件是希腊推进高强度的改革计划.

欧元集团主席贾克在上次会议结束後表示,"希腊做了自己应该做的,现在轮到我们了."这意味着推出重建信心的计划,而非迫使希腊留在永难脱身的债务炼狱.解决希腊问题不仅符合希腊人民的利益,也符合整个欧元区的利益.(完)

--译文审校 张明钧

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