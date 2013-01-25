《热点透视》希腊10年期公债收益率在近个位数处徘徊

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撰稿 Viktoria Dendrinou;编译 许娜

路透伦敦1月24日 - 仅仅八个月前,希腊10年期公债收益率(殖利率)还在31%的高位,现在则在个位数附近徘徊--周四早间报10.5%.这是一个巨大的转变,但如果市场扭曲的程度减轻,则会更不同寻常.

公债收益率下滑缘于希腊财政和贸易状况的改善.2012年基本赤字--不计算利息的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为1.8%,优于2011年的3.1%及政府目标.经常帐赤字与GDP之比已自2008年的15%下滑,并可能在2013年实现平衡.

此外,单位劳工成本较2008年高位下降15%.就连目前为止改革计划中最落后的一环--私有化的进程也在加快.俄罗斯的Gazprom 和中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)等重量级投资者都在关注希腊资产.金融方面,与债权人达成协议已降低了希腊举债成本,并延长了债务期限.

许多指标显示,希腊目前并不比葡萄牙差多少,葡萄牙10年期公债收益率现报5.8%.股市投资者意识到了这点.雅典证交所指标股指目前在17个月高位附近交投.

当然,收益率为10%还不足以说明市场对希腊投下了信任票.目前也还有理由心存疑虑.GDP仍在下滑,失业率还处于令人痛苦的高位--青年失业率高达57%,债务负担看起来也依然难以为继.

政府未在市场发行任何新长期债券,公开交易的债券面值合计也仅有300亿欧元,而希腊主权债务规模总计3,120亿欧元.在规模如此小的市场,如果塞浦路斯援助谈判摇摆不定、或希腊政局愈发不稳让投资者感到恐慌,那么这种趋势就可能很容易被扭转.