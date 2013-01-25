《热点透视》希腊10年期公债收益率在近个位数处徘徊

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Viktoria Dendrinou;编译 许娜
路透伦敦1月24日 - 仅仅八个月前,希腊10年期公债收益率(殖利率)还在31%的高位,现在则在个位数附近徘徊--周四早间报10.5%.这是一个巨大的转变,但如果市场扭曲的程度减轻,则会更不同寻常.
公债收益率下滑缘于希腊财政和贸易状况的改善.2012年基本赤字--不计算利息的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为1.8%,优于2011年的3.1%及政府目标.经常帐赤字与GDP之比已自2008年的15%下滑,并可能在2013年实现平衡.
此外,单位劳工成本较2008年高位下降15%.就连目前为止改革计划中最落后的一环--私有化的进程也在加快.俄罗斯的Gazprom 和中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)等重量级投资者都在关注希腊资产.金融方面,与债权人达成协议已降低了希腊举债成本,并延长了债务期限.
许多指标显示,希腊目前并不比葡萄牙差多少,葡萄牙10年期公债收益率现报5.8%.股市投资者意识到了这点.雅典证交所指标股指目前在17个月高位附近交投.
当然,收益率为10%还不足以说明市场对希腊投下了信任票.目前也还有理由心存疑虑.GDP仍在下滑,失业率还处于令人痛苦的高位--青年失业率高达57%,债务负担看起来也依然难以为继.
政府未在市场发行任何新长期债券,公开交易的债券面值合计也仅有300亿欧元,而希腊主权债务规模总计3,120亿欧元.在规模如此小的市场,如果塞浦路斯援助谈判摇摆不定、或希腊政局愈发不稳让投资者感到恐慌,那么这种趋势就可能很容易被扭转.
无论如何,收益率降至个位数仅是希腊复兴过程中的一步.距离最终目标--参与公开市场仍有很长的路要走.不过,这至少是朝正确方向迈进了一步.(完) (编译 许娜; 审校 田建华)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进