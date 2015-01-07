《热点透视》公债收益率近零全球局势浑沌 黄金重拾些许颜色

图为在里加拍摄的拉脱维亚硬币和欧元钞票及硬币。 REUTERS/Ints Kalnins

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 陈宗琦

路透伦敦1月6日 - 以往，不买黄金的一个绝佳理由就是，其他的替代性投资能提供更高的收益率。但这样的情景已经随着时间而改变。

黄金依然是需付出相当成本却没有现金回报的资产。但以今天的价格来看，许多政府公债也是如此，包括五年期或期限更短的德国政府公债。根据美银美林分析师的计算，所有未到期的政府公债中，有半数的收益率不到1%。经过对债券贬值的通胀风险调整后，许多追求收益率的投资人或许会觉得黄金的零收益也没有那么难以接受了。

一旦美国与英国开始调升政策利率，固定利率投资将变得更具吸引力，黄金的魅力则稍逊。不过由于通胀放缓的力道强大，致使预期升息的时间不断延后。升息隐忧给金价造成的拖累，也因此变得没那么直接。

金价在1月6日升至每盎司1,214美元的三周高位水平后，仍有许多充分的理由可能回跌，美元全线走强就是其一。正常情况下，黄金通常会随着美元升值而下跌，但当投资人争先恐后抢购避险资产时，这种关系就有可能瓦解，本周的情况就是如此。

针对极端情势进展的避险，至少是买进黄金的一个传统理由，而这个理由看来仍具说服力。油价重挫衍生的影响仍不明朗，中东和欧盟的政治紧张情势，以及通缩前景给金融体系带来的不确定性，都可能成为投资人希望在投资组合中持有些许黄金的好理由。最新的这波黄金涨势，部分就是因为希腊或被迫退出欧元区的担忧重燃。

如果希腊能避免悲剧上演，黄金可能再度走跌，金价的这波下行趋势始于2011年，当时每盎司站上1,900美元。不过目前看来，这波跌势的中间至少还踩了几次刹车。(完)

(译文审校 高琦)

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