《热点透视》避险资产因欧元企稳似乎风险更大

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 戴素萍

路透伦敦8月9日电---大家谈来谈去的都是负利率及其反映出危机的高风险.但欧洲最新的政策灵活性,使得立即爆发危机的可能性降低.投资者已对此做出回应,超级昂贵的避险债券走弱.另一方面,股市和商品等全球风险资产则走扬,而且可能会进一步上涨.

欧洲面对这场肆虐的风暴一直是低头承受却未因此瓦解.欧洲央行在8月2日推出暂时性举措已有点提振信心,令欧元止跌.如果欧洲央行或纾困基金真的同意买进西班牙及意大利债券,收益率肯定会下滑,解除当前的压力并争取到时间.

欧洲暂时企稳己支撑欧元走势,欧元从7月24日不到1.21美元的低点反弹回升至1.24美元.另一方面,欧元看来也不太可能会强劲上涨.欧元区的衰退情况是个利空因素.对欧元和所有风险资产而言,德国是否会阻挠更多欧洲央行弹性政策的风险还是存在.但欧元急跌的情况应该会暂时打住.

股市和商品看来也不太可能会急升,因为欧洲和全球经济成长疑虑犹存.但8月3日公布的美国就业报告更加亮眼,大大重振全球风险胃纳.该报告显示职缺量为2008年5月以来最高,为进一步令人鼓舞的迹象.今夏全球制造业受到欧洲危机及美国经济迟滞的拖累.但成长速度现在也许已经来到低点了.

美国10年期公债收益率自7月24日以来已从1.4%升至1.7%.8月8日美债标售的投标倍数则是2009年以来最低.同样存续期的德债也下跌,其收益率从7月底的1.2%不到,到现在已升至1.4%.另一方面,股市、石油等其他大宗商品在最近几天则飙升.美国股市标普500指数自6月初以来的涨幅接近10%,欧洲Stoxx 600指数同期跳升15%.布兰特原油期货已较年中低位弹升了逾20%.

新的经济震撼弹或许会马上让人重新考量.不确定性还是很大.风险资产是对经济复苏和欧洲政策弹性的赌注.但这两个没一个是靠得住的.然如果欧洲本身振作起来,全球经济成长疑虑缓解,那麽避险资产的跌势会很大,看来起押注风险资产是比较好的.(完)

--译文审校 王冠中

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