《热点透视》避险资产面临三重利空袭击

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 蔡美珍
路透伦敦7月4日 - 长期以来受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)支撑的避险资产，在6月惨遭掼压，而风险较高的资产也跟着遭殃。如今，美元、欧元区及全球经济--这三项因素都不利于避险资产迅速回升，同时也将导致高风险资产持续剧烈震荡。
避险资产的主要压力来自美国经济复苏。美联储缩减量化宽松及购债的可能局面，已将美国10年期公债收益率由5月初的1.6%推升到2.4%以上。这成为美元的一大提振力量，而美元走坚又影响到所有金融市场。大宗商品是以美元计价，可能会持续承压。汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB)在第二季大跌7%，目前已经由2011年第二季高位下跌25%。黄金是最明显的“反美元(anti-dollar)”工具。投资黄金没有任何利息收入，而且随着债券收益率及利率上升，持有黄金所付出的机会成本变得很大。金价看来可能在今年较晚时候或2014年年初跌落每盎司1,000美元。
欧洲算是避险资产较轻微的下跌压力来源。欧元区目前处于经济衰退，但德国正在复苏，而且随着塞浦路斯情势已经平静，欧元区化解了危机爆发威胁。这对瑞郎可能不利，不过瑞士国内将会乐见瑞郎走软。瑞郎兑欧元已经跌至1.23瑞郎，稍微远离瑞士央行设定的1.20瑞郎上限。只要葡萄牙紧张情势不会演变成另一场重大危机，随着瑞士投资人避险心态降低，瑞郎兑欧元可能持续贬向1.30瑞郎。欧洲另一个避险货币--丹麦克朗，同样有走贬危险。
最后，股市相对诱人的吸引力，也将吸引资金从避险资产出走。全球经济大致呈现复苏，即使只是疲软复苏，也将意味着股票表现应会优于债券。不过欧洲疲软，而新兴市场突然受到流动性外流的打击，在此情况下，全球经济成长力道仍不足以让股票成为只涨不跌的安全押注。不过，相较于投入岌岌可危的避险资产，股市风险看来仍显得比较安全。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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