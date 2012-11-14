《热点透视》投资者对高收益的渴求埋下不稳定性隐患

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 隋芬

路透纽约11月13日电---饥渴心理会让投资者做出傻事.眼下,他们不顾一切地追求收益率,正在破坏原本能稳定未来金融市场的根基.投资者的需求也在鼓励高评级的公司与主权体延长其债务的存续期,这能理解,但等收益率最终上涨,债券期限更长也会让投资者损失的更多.

现在是皆大欢喜.举例来说,美国财政部11月8日发行的160亿美元30年期公债的收益率为将近3%,这相比货币市场基金的近零回报显得很丰厚.而美国政府也锁定了30年期的超低融资成本.

美国并非唯一利用这种明显双赢局面的高评级发行人.美国雅培制药(ABT.N)旗下即将剥离的医药部门AbbVie近期发售了26亿美元长债,作为其147亿美元巨额融资的一部分.今年迄今,美国的投资级公司债发行人已售出总额1,250亿美元的30年期公债,较去年将近翻倍.而持久低利率的典型国家--日本,自2003年以来已将其10万亿美元债务的平均到期年限延长了两年.

但这种存续期游戏最终可能带给投资者恶果.以美国公债为例,收益率哪怕只涨一个百分点,债券价值就会损失掉大约20%.大部分的痛苦将由养老基金、保险公司和其他投资基金承受.在7-9月期间,它们买进的新发行美国公债,有超过四分之一的债券年期是七年或以上.

但是,美国联邦储备委员会(美联储,FED)承诺把超低利率保持至2015年.对很多投资者来说,这还很久,很容易以为投资组合的存续期可以及时缩短.不过等收益率上升,就有人会蒙受损失.若损失落到那些大型的杠杆机构身上,金融体系恐怕就要再来一次危机.(完)

--译文审校 戴素萍

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