《热点透视》香港投行业招揽业务新招：商业信托IPO

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 蔡美珍
路透香港11月4日 -商业信托成为香港投行人士的新促销招数。将整个公司注入特殊目的载体(SPV)，似乎很有创新色彩：就连香港首富李嘉诚也跟进，要把旗下的香港发电资产分拆上市，募资规模可能达到50亿美元。但尽管相关话题火热，商业信托并未提供比正规首次公开上市(IPO)更多好处。这主要是一个吸引投资人追逐收益的工具。
商业信托在亚洲渐成气候已有一段时间。李嘉诚之子李泽楷2011年将电讯盈科的电信资产分拆上市，成为香港首支商业信托，港灯将成为香港第三支上市商业信托。以酒店投资组合而成的朗廷酒店(1270.HK)则在今年5月上市。新加坡为管理商业信托而制定特殊规定，目前已有16支商业信托上市。
商业信托的构想是从房地产投资信托(REIT)衍生而出，REIT是投资人跨入房地产领域的热门方式。REIT让投资人得以从基础的现金流分一杯羮，却不必担心负责管理相关房地产的公司本身。
商业信托表面看来十分类似：将一家能够创造现金的企业成立信托，承诺将多数的现金流回馈给投资人。但这种结构比不上REIT严谨。商业信托的杠杆水准、利润派发比例、或资金投资并没有监管限制。是由各家企业以自愿性质设定标准。另外，商业信托也没有重大税务优惠。
香港缺乏针对商业信托上市的规范。企业改以合订证券形式上市，投资人买进合订单位，便能投资于这支信托及对应的公司。这些信托与一般上市公司一样接受相同的监管规范。主要的好处在于利润派发的弹性较高，但一般的香港上市公司也可以透过设立海外公司，而达到相同结果。许多企业都已经这样做。
因此，成立一支香港商业信托的主要好处，是向潜在投资人暗示，这支股票将提供丰厚股息。虽然这或许有助提振投行人士的IPO业务，但充其量仍然只是一个促销工具。(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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