《热点透视》香港双币种IPO赚足眼球 但尚未讨得专业投资者欢心

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 徐文焰
路透香港1月27日 -香港股市或许很快就会迎来双币种首次公开发行(IPO)这种创新的招股方式。原名双汇国际的中国猪肉加工企业万洲国际，正考虑以港元和人民币进行计划中的60亿美元香港IPO。此举将增强香港作为离岸人民币中心的地位，不过这一招股结构对专业投资者并没什么吸引力。
香港已于2011年建立制度框架，允许企业同时以港元和人民币发行股票。招股方可以自行决定两种货币所占比重，不过要在考虑进汇率因素后同时定价，而且两种货币计价的股票享有同等的投票权。
香港的意图很明显：它希望能有更多以人民币计价的投资产品在那里挂牌。目前希望拥有人民币曝险的股票投资者选择十分有限，只有几支上市交易基金、一支房地产投资信托和一家名为合和公路基建(0737.HK)的公司，该公司2012年在IPO中增加了人民币部分。一宗高调进行的双币种IPO也将受到中国政府的欢迎，因为后者急于把人民币推向世界舞台。
在截止去年11月的三年中，香港的人民币存款规模已增加超过一倍至8,270亿元人民币(1,370亿美元)。而在香港进行IPO要求将一定比例的新股面向散户发行。在万洲国际这样的大宗IPO中，增加发行人民币计价新股或许有助于推高买需。
不过要得到专业投资者的认可并非易事。在大多数的双重上市案中，第二市场的交易情况会逐渐向成交量最大的股票靠拢。这将限制人民币计价股票的吸引力。尽管股东可以把手中的人民币计价股票换成港元计价股票，但必须支付手续费。
香港资本市场的各种噱头层出不穷。富豪李嘉诚就曾标榜旗下的港灯电力(2638.HK)是一个“商业信托”，即便从法律层面而言，这家企业与其他的普通公司并无不同。如果中国放松货币管制，双币种IPO也许最终会蔚然成风。不过就眼下来看，这不过是一种营销策略罢了。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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