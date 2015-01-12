《热点透视》李嘉诚重组商业帝国 改奉股东价值至上

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Una Galani

路透香港1月9日 - 亚洲首富李嘉诚有了个新信仰。他将自己的商业帝国一分为二，分为地产与非地产两大块。地产资产多数在香港和中国大陆，而非地产资产涵盖甚广，包罗从港口到电信乃至零售业的全球诸多行业。这次重组将有助于消除长期存在的上市公司股价折让，能让李嘉诚更好地提升地产业务价值，提高派息金额。此次重组等于承认公司的确有价值可释放，其实早就该承认这点了。

长江实业(0001.HK)是李嘉诚麾下的控股公司，价值370亿美元。该公司股东将用手中持股换取在开曼群岛注册的一家新公司的股份。之后这家新公司将吸收长实持股50%的和记黄埔0013.HK。合并后公司将剥离房地产业务，但地产业务在剥离前会先另借入71亿美元债务。将注册地转至开曼群岛，让两家公司在向股东派发现金方面拥有更大的灵活度。

李嘉诚表示，去除长实对和黄现有的分层控股架构，将有助于向股东释放实际价值。按长实1月9日收市价计算，其市值较其去年6月时的资产净值折让约24%。公司架构简化后，外部股东将与李氏家族站到同一水平线上。最近几年，李氏家族得到的回报最高。

重组消息传出后，阴谋论者将之解读为李嘉诚不再将香港地产业作为集团的根基，是对香港缺乏信心的表现。不过李嘉诚并没有抛售资产。他依然是两家公司的董事长，其子李泽钜是他的副手，李氏家族仍控制两家公司各自30%的股权。

不过，李嘉诚这个时候才亮出奉股东价值至上的姿态，还是挺让人惊讶的。今年86岁的李嘉诚执掌上市公司已超过40年，这么多年来，他的表现一直让人觉得，他对牢牢掌控自己商业帝国的兴趣，要大于使公司股票价值最大化。他可能还会有进一步动作。在重组完成后，长江和黄(CKH Holding)仍将控股从新加坡上市公司和黄港口(HPHT.SI)到多伦多上市企业赫斯基能源(HSE.TO)等各类资产。如果李嘉诚真的想释放公司价值，恐怕还会进行更多重组。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)