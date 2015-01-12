《熱點透視》李嘉誠重組商業帝國 改奉股東價值至上

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者為熱點透視專欄撰稿人，以下內容僅代表其個人觀點)
撰稿/Una Galani
路透香港1月9日 - 亞洲首富李嘉誠有了個新信仰。他將自己的商業帝國一分為二，分為地產與非地產兩大塊。地產資產多數在香港和中國大陸，而非地產資產涵蓋甚廣，包羅從港口到電信乃至零售業的全球諸多行業。這次重組將有助於消除長期存在的上市公司股價折讓，能讓李嘉誠更好地提升地產業務價值，提高派息金額。此次重組等於承認公司的確有價值可釋放，其實早就該承認這點了。
長江實業(0001.HK)是李嘉誠麾下的控股公司，價值370億美元。該公司股東將用手中持股換取在開曼群島註冊的一家新公司的股份。之後這家新公司將吸收長實持股50%的和記黃埔0013.HK。合併後公司將剝離房地產業務，但地產業務在剝離前會先另借入71億美元債務。將註冊地轉至開曼群島，讓兩家公司在向股東派發現金方面擁有更大的靈活度。
李嘉誠表示，去除長實對和黃現有的分層控股架構，將有助於向股東釋放實際價值。按長實1月9日收市價計算，其市值較其去年6月時的資產凈值折讓約24%。公司架構簡化後，外部股東將與李氏家族站到同一水平線上。最近幾年，李氏家族得到的回報最高。
重組消息傳出後，陰謀論者將之解讀為李嘉誠不再將香港地產業作為集團的根基，是對香港缺乏信心的表現。不過李嘉誠並沒有拋售資產。他依然是兩家公司的董事長，其子李澤鉅是他的副手，李氏家族仍控制兩家公司各自30%的股權。
不過，李嘉誠這個時候才亮出奉股東價值至上的姿態，還是挺讓人驚訝的。今年86歲的李嘉誠執掌上市公司已超過40年，這麼多年來，他的表現一直讓人覺得，他對牢牢掌控自己商業帝國的興趣，要大於使公司股票價值最大化。他可能還會有進一步動作。在重組完成後，長江和黃(CKH Holding)仍將控股從新加坡上市公司和黃港口(HPHT.SI)到多倫多上市企業赫斯基能源(HSE.TO)等各類資產。如果李嘉誠真的想釋放公司價值，恐怕還會進行更多重組。(完)
(編譯 白雲; 審校 鄭茵)
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