《热点透视》李嘉诚弃售百佳超市 但仍有其他选择

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 隋芬

路透香港10月21日 - 李嘉诚放弃出售百佳超市，但他还有别的选择。百佳超市的母公司和记黄埔0013.HK原本野心勃勃，希望争取让百佳超市的估值达到30亿美元以上，最后搁置了出售计划。但还有其他筹资的办法。若李嘉诚能把集团内其他更有吸引力的资产与百佳打包到一起，买家可能会更加喜欢。

百佳超市未计利息、税项、折旧及摊销之利润率(EBITDA)是7%，而且在香港市场地位牢固，对于买家而言应该魅力不小。据Nielsen Homescan的资料，百佳超市上半年在香港超市业占有约40%的份额。假如顾客继续从传统的露天市场转到超市，百佳仍有稳步增长空间。

这次未能与四家出价买家的任何一家达成交易，说明出售价格预期太高；出价买家包括泰国卜蜂集团与中国国有控股的华润创业(0291.HK)。如果对百佳超市给予30亿至40亿美元的估值，等于EBITDA的17至22倍。对手惠康的母公司--新加坡牛奶国际(Dairy Farm)DAIR.SI>，目前为20倍，不过它的业务遍布亚洲且利润率更高。英国对手乐购（Tesco）(TSCO.L)和法国家乐福(CARR.PA)都在六倍左右。

李嘉诚的下一步也许是，把百佳超市与零售帝国屈臣氏集团中的部分业务捆绑打包，这些业务的利润率大多高于百佳超市。若屈臣氏集团的估值/EBITDA倍数可达到12倍，看齐美国食品和保健连锁业者WalgreenWAG.N的水准，那么屈臣氏将至少价值197亿美元--这还没算进亚洲市场增速高人一等的溢价。和记黄埔理论上可以只要让零售事业的25%权益上市，在不必失去控制权的情况下，入帐就能超过出售整个百佳超市。

李嘉诚通过在谷底买进高增长业务，在高峰卖掉低增长业务，建立了他的商业帝国。买家或许已经懂得他的招数，尤其是现在李嘉诚似乎在撤出他所最了解的香港市场。李嘉诚若想筹集现金，可能得把要卖的货好好打扮一番。(完)

(译文审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。