《热点透视》香港夜店股首日挂牌大涨 投资者热情或因新鲜感使然

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军

路透香港1月24日 - 香港夜店迎来一批新客：当地散户投资者。经营三家当地夜店的MagnumEntertainment(2080.HK)在1月23日登陆香港股市，首日股价超过翻倍，股票打破散户认购记录。点燃投资者热情的并非金融因素，而是新鲜感。

对于不熟悉香港夜店生活的老一辈投资者，Magnum的招股说明书事无巨细给他们上了一课。香港的夜总会“满是跟着合成混音和电子音乐节奏舞动的人们”。Magnum的夜店里装饰着水晶隔间、与实物等大的铜牛，还有金光闪闪的卫生间。它们大部分利润来自高价出售酒水，2013年净收入达2,800万港元。

但是，租金飙升正逐步吞噬酒水带来的收益：Magnum净利润率已从2011年的23%下滑到2013年的16%。尽管如此，散户投资者还是乐于排队抢购其股票：公开发售部分录得逾3,500倍超额认购，刷新香港新股认购纪录。

投资者如此狂热，可能是因为此次首次公开招股(IPO)的新鲜感。Magnum是香港第一家上市的夜店运营商，而香港投资者有一种对特色个股的偏好。上个IPO超额认购纪录是由2011年米兰站(1150.HK)所创，当时获得2,100倍超额认购。米兰站挂牌首日也飙涨，但之后下滑，现在已跌65%。

发行规模也是原因之一。在较小规模的IPO中，散户投资者认购成功的几率更大。但小盘股的上市案不多：去年香港65桩IPO中，只有17桩发行规模低于3亿港元。从米兰站得到的教训就是：投资者就像夜店客一样善变。Magnum的夜店想要避免类似命运，要做的可不仅仅是调高音量。(完)

(译文审校 隋芬)

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