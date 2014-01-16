《热点透视》香港无法单凭增加供应来压低房价

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 石冠兰

路透香港1月16日 -香港计划通过增加房屋供应，为过热的楼市降温，这计划听起来像是重蹈覆辙。即便香港有能力尽可能增加建设，增加幅度也是有限的。房价仍是受外力左右。

对于许多居民而言，香港上次建屋热潮的恶果仍历历在目。1997年回归后，香港大兴土木：私人房屋供应在五年内大增16%。可惜这波热潮不幸碰上亚洲金融危机和非典。在同一段时期内房价腰斩。

现在香港特区行政长官梁振英设定了一个增加土地及房屋供应的目标；未来10年的房屋供应总量目标定为47万个，其中私营房屋占四成。为了达成目标，梁振英承诺将释出土地作为开发，提高土地地积比率以兴建更多房屋。

梁振英的策略是让民众更加买得起房。房价和房租飞涨，民众负担沉重，引发广泛民怨。根据香港金管局的数据，现在一座50平方米的公寓价格是购房者年收入中值的近15倍。这是1997年以来最高。限制抵押贷款，以及对非港居民买家额外征税的作法，目前为止只影响到豪宅需求，而这些豪宅是多数普通居民沾不上边的。

然而港府的最新供应举措不应该过度解读。港府未来五年私营房屋单位平均每年落成量约1.36万个单位的目标，增幅只是市场的1%多一点。要出现明显降温还是要依靠美国利率走高，以及来自中国跨境资本的减少。(美国利率走高，将推高贷款还款负担，并为投资者提供收入来源的其他选项。)除非发生这些变化，否则香港单凭增加房屋供应是无法打压高房价的。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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