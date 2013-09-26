《热点透视》香港不应低估上海自贸区来势汹汹

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 蔡美珍

路透香港9月25日 - 上海新设立的自由贸易区会击败香港吗？除非自贸区能复制香港发展成熟的法治精神，否则是不太可能的。但香港人不能掉以轻心。上海的竞争焦点仍有可能锁定香港其他重要优势--像是香港的低税率及狂扫奢侈品的观光客。

香港富豪李嘉诚便感到忧心忡忡，因为香港的社会运动紧张情势正在升温。李嘉诚旗下的码头工人3月发动罢工。对民主改革进度不满及对社会不公平的愤怒情绪，为带有民粹色彩的占领运动推波助澜，但可能有损香港环境便利企业经营的声誉，而偏偏上海在这方面正要开始改善。

不看好上海的人指出，法治精神的重要性更胜一筹。香港透明化的双语法律体系，为外国企业提供保障，无法轻易模仿。相较于中国内地，香港的普通法制度显得公开透明，企业可以期望合约获得遵守。

崇尚法治的一派或许没有说错。但有两方面是上海可能超越香港的。上海自贸区有可能跃居成为人民币的主要交易据点。若放宽管制，上海或许会成为人民币交易的热门据点--特别是如果上海能提供有利银行人士的税率制度，挑战香港最高17%的税率，以及便利外派人员的学校及医疗服务。中国甚至可能在自贸区内解禁Facebook等被屏蔽的网站，让外籍人员能够安心使用。

奢侈品有可能成为另一个目标。中国内地对高档精品的关税最高达65%，促使众多富裕消费者前往香港购买。大陆占香港外来旅客人数的72%。上海自贸区相关官员尚未谈到奢侈品关税，但从中国不久前与瑞士达成自由贸易协定的高级手表内容可以看出，一切都是有可能的。根据胡润2013年财富报告，中国的千万富豪有三分之一居住在长三角。

长期而言，香港无法依赖奢侈税及货币管制等人为优势。香港的出路之一或许是加强与广州及深圳等邻近内地城市的连系往来，为未来的城市大合并铺路。香港的发展经验及难以匹敌的法治精神，将有利于香港在这种重大试验中取得领导地位。这将确保上海的崛起未必等于香港的没落。(完)

(译文审校 李春喜)

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