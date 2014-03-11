《热点透视》好莱坞与中国电影公司合作实惠多

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby

路透香港3月11日 -好莱坞与中国电影公司合作除了能拿到投资外，还有其它实惠。媒体集团华谊兄弟(300027.SZ)将向一位电影业老将的制作公司最多投资1.5亿美元，私募股权投资公司弘毅投资则在协助资助一家新的影业公司。此前已有无数投资家砸进好莱坞的钱都赔得精光。但这批新来的中国金主绝非懵懂无知的生手。他们掌握的中国院线和对本地市场的熟门熟路，将有助于吸引希望出产热卖大片的制作公司。

华谊在中国已经是家很成功的制片商，它将向前华纳兄弟总裁JeffRobinov的制作公司投资1.2-1.5亿美元。华谊也许是想拍出一部风靡国际的大片，但它也能让好莱坞在日益成长的中国电影市场找到合作伙伴。

据娱乐业信息咨询机构艺恩咨询称，中国电影人口越来越多，到2020年时有望成为全球最大的电影市场。该机构预测2014年中国票房收入将增长30%至约46亿美元，美国票房收入虽预计达到100亿美元，但成长速度缓慢。

好莱坞面临的问题是，想让外国影片在中国获准公映，难度不亚于冒险片英雄印第安那琼斯的不凡历程：中国每年只准引进34部外国影片。与中国合作制作的影片倒是不受限制，但有关规定仍模糊不清。而这正是像华谊这样的本地合作伙伴能出力帮忙的地方，华谊既能协助在中国展开拍摄，又有自己的院线。据广发证券称，2013年华谊出品的电影带来约5亿美元票房收入，相当于中国本土电影约四分之一的票房收入。弘毅资本去年则与上海东方传媒集团(SMG)联合成立了一支基金，而SMG还与迪斯尼合作制作动画电影。

对外部投资者来说，投资好莱坞是出了名的高风险行为，他们被好莱坞的表面风光所吸引，但要分得一杯羹的时候往往排在最后。从以往经验来看，收购制片厂的代价尤其昂贵：日本松下和法国媒体巨擘维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)都曾试图征服好莱坞，但都以失败告终。比较近的例子是，有不少对冲基金投资拍电影，但真正成功的却不多。

华谊的情况或许会好一些，因为它有在中国制作电影的经验。更重要的一点是，中国是好莱坞无法忽略的市场。只要有像华谊这样的公司把关，合作不仅能带来融资，还能有更多其它好处。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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