重发-《热点透视》房产税成为亚洲变相控制资本的新形式

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撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王翔琼

路透香港2月25日 - 香港和新加坡正在尝试新形式的资本控制:房产税.香港上调房地产交易的印花税,本地首次购房者则可豁免,这是为楼市降温作出的最新努力.差别对待外地投机客可能扭曲市场,控制房价效果也有限.然而这种措施具有明显的吸引力.

香港和新加坡楼市显然有泡沫化特征.尽管当局多次试图抑制投机活动,但房价仍在上涨.香港住宅房地产价格自1999年以来增长了一倍多:商业房产价格上升250%.目前购房者争相抢购酒店客房甚至停车位.酒店客房或许免收住宅税.

金融系统面临的风险似乎得到控制.香港和新加坡的货币当局均已出手干预阻止借贷过度:香港新抵押贷款平均占到房产价值的不到55%.目前银行在评估借方偿债能力时,必须假设抵押贷款利率将上升足足3个百分点.

问题在于香港和新加坡被视为外资追求安全资产的避风港.房地产成本上升导致社会紧张.两地房价高昂是造成公众不满的主要原因之一.

这也是为何香港和新加坡决定差别对待外地购房者的原因.在2011年12月,新加坡推出规定要求非本地购房者额外缴纳10%的税,今年1月该税率提高至15%.香港在去年秋季对外地购房者征收15%的税.额外征税的影响重大: 一名尚未拥有房产的香港居民购买一套500万港元(64.5万美元)的公寓要支付3%的税.而一名非本地居民购买同一套公寓则得缴纳21%的税.