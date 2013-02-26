重发-《热点透视》房产税成为亚洲变相控制资本的新形式

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(重发以补上产品代码;本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王翔琼
路透香港2月25日 - 香港和新加坡正在尝试新形式的资本控制:房产税.香港上调房地产交易的印花税,本地首次购房者则可豁免,这是为楼市降温作出的最新努力.差别对待外地投机客可能扭曲市场,控制房价效果也有限.然而这种措施具有明显的吸引力.
香港和新加坡楼市显然有泡沫化特征.尽管当局多次试图抑制投机活动,但房价仍在上涨.香港住宅房地产价格自1999年以来增长了一倍多:商业房产价格上升250%.目前购房者争相抢购酒店客房甚至停车位.酒店客房或许免收住宅税.
金融系统面临的风险似乎得到控制.香港和新加坡的货币当局均已出手干预阻止借贷过度:香港新抵押贷款平均占到房产价值的不到55%.目前银行在评估借方偿债能力时,必须假设抵押贷款利率将上升足足3个百分点.
问题在于香港和新加坡被视为外资追求安全资产的避风港.房地产成本上升导致社会紧张.两地房价高昂是造成公众不满的主要原因之一.
这也是为何香港和新加坡决定差别对待外地购房者的原因.在2011年12月,新加坡推出规定要求非本地购房者额外缴纳10%的税,今年1月该税率提高至15%.香港在去年秋季对外地购房者征收15%的税.额外征税的影响重大: 一名尚未拥有房产的香港居民购买一套500万港元(64.5万美元)的公寓要支付3%的税.而一名非本地居民购买同一套公寓则得缴纳21%的税.
迄今为止,这些措施只是成功放缓了房价升势,而未逆转这种趋势.只要投资者迫切寻求停放资金的去处,就只会加剧进一步调控楼市的压力.(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。