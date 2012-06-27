《热点透视》香港该摒弃殖民时代土地政策陋习

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍
路透香港6月27日电---香港已经到了该摒弃一个殖民时代旧习的时候了.自从1997年香港回归以来,不断涌入的中国内地资金,让香港住房价格居高不下.平价房屋僧多粥少,引发了社会问题.7月1日将就任的特区行政长官梁振英终於表示,将要释出更多土地.
维持高地价的政策,可以追溯到英国统治时代.在97回归之前,香港政府非常吝于释出土地.而且对房屋业主而言,如果政策有所转变,可能有损他们的利益.第一任特首董建华在任内大失民心,最後提早辞职,一部分原因就是他设法处理低收入户住房不足的问题,惹来戳破房地产泡沫的责怪.
即将卸任的特首曾荫权延续了从土地压榨收入的传统.香港政府2010-2011年收入之中,出售土地所得占了21%,比起2005-2006年的11%,几乎提高了一倍.但2010-2011年住房公共支出占政府支出的比例跌至5.6%,远低於10年前的15.2%.
根据物业顾问集团Knight Frank资料,香港2011年高端房产的买主有25%来自内地.这些买主帮助把房价推升到香港普通民众无法承受的水准.政府资料显示,2011年香港本岛的中型公寓平均每平方公尺售价超过17,000美元.而根据房地产业者Douglas Elliman的资料,纽约曼哈顿的公寓均价比香港便宜约三分之一.高房价问题在一年前曾引发一场示威抗议,香港也经常在全球房价最贵排行榜上名列前茅.民意研究组织--香港过渡期研究计划(HKTP)在2月的一项调查显示,受访者认为公共住宅是下任特首最迫切需要处理的问题.
官方数据显示,香港有多达93%的土地仍未开发.港府可以释出更多.梁振英也可以鼓励开发商使用手上现有土地.根据瑞士信贷资料,四大开发商--新鸿基地产(0016.HK)、长江实业(0001.HK)、恒基地产(0012.HK)、新世界发展(0017.HK)拥有约1,000万平方公尺农地,相当於未来六七年住房所需土地的三分之二.香港民众长期以来一直认定,一小撮房地产大亨操弄着政府--或是与政府勾结--使自己享有最大获利.梁振英的计划或许表示将与这群人对着干.但香港过度严控土地供应的政策早就应该画下句点.
--译文审校 白云
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