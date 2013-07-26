《热点透视》好消息！欧元区经济将要停止下滑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍
路透伦敦7月25日 - 欧元区经济下滑的速度已经很慢。从某些统计角度来看，经济甚至显示出增长。那么现在是来点庆祝的时候了。
一些扫兴的人可能会说，最新的数据就连小乐一番也不值得。欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)虽升至18个月高位50.4，但只比划分GDP增长或下滑的分水岭高了一丁点。PMI数据预示的GDP年增幅约为0.5%。
西班牙的消息可能稍好一点。西班牙央行如今认为第二季GDP只下滑了0.1%。这比之前两季减少0.8%要好，但还不足以降低该国27%的失业率。
扫兴的人或许还会说，经济下降速度放缓比停滞也好不了多少。在德国以外的国家，经济动能太弱而无法创造就业--法国6月失业人口增加0.5%；经济也没好到能够缩减公共债务--最近一季欧元区债务与GDP之比从90.6%升92.2%。
但即使杯子里的水只有四分之一，还是有水可喝。经济停滞只是经济稳定的一种不中听的说法。稳定总比下滑好。GDP萎缩最终会导致社会和政治危机。稳定才能持久，一如这个措辞的含意。
况且，在欧元区，稳定或许是最好的情况了。在劳动年龄人口减少之际，GDP持平意味着平均生活水平稳定提高。欧元区是富有的，因此不太可能有急起直追式的经济成长。而政府庞大的债务和赤字则抑制了就业创造。
即便欧元区经济持续走强，增长数据也不大可能达到太好看的程度，至少以2004-2007年年平均成长2.5%的标准来看是如此。但过去那些黄金岁月在短时间内将不会重现。(完)
(译文审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。