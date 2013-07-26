《热点透视》好消息！欧元区经济将要停止下滑

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍

路透伦敦7月25日 - 欧元区经济下滑的速度已经很慢。从某些统计角度来看，经济甚至显示出增长。那么现在是来点庆祝的时候了。

一些扫兴的人可能会说，最新的数据就连小乐一番也不值得。欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)虽升至18个月高位50.4，但只比划分GDP增长或下滑的分水岭高了一丁点。PMI数据预示的GDP年增幅约为0.5%。

西班牙的消息可能稍好一点。西班牙央行如今认为第二季GDP只下滑了0.1%。这比之前两季减少0.8%要好，但还不足以降低该国27%的失业率。

扫兴的人或许还会说，经济下降速度放缓比停滞也好不了多少。在德国以外的国家，经济动能太弱而无法创造就业--法国6月失业人口增加0.5%；经济也没好到能够缩减公共债务--最近一季欧元区债务与GDP之比从90.6%升92.2%。

但即使杯子里的水只有四分之一，还是有水可喝。经济停滞只是经济稳定的一种不中听的说法。稳定总比下滑好。GDP萎缩最终会导致社会和政治危机。稳定才能持久，一如这个措辞的含意。

况且，在欧元区，稳定或许是最好的情况了。在劳动年龄人口减少之际，GDP持平意味着平均生活水平稳定提高。欧元区是富有的，因此不太可能有急起直追式的经济成长。而政府庞大的债务和赤字则抑制了就业创造。

即便欧元区经济持续走强，增长数据也不大可能达到太好看的程度，至少以2004-2007年年平均成长2.5%的标准来看是如此。但过去那些黄金岁月在短时间内将不会重现。(完)

(译文审校 隋芬)

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