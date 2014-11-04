《热点透视》汇丰业绩突显全球性银行承受的负担

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen;编译 许娜
路透香港11月3日 - 人们常常想当然地认为全球性银行具有优势，特别是那些全球性银行的运营者更是如此认为。但优势带来的益处是否真的能盖过由此产生的负担呢？汇丰控股(HSBA.L)的最新财报显示，权衡得失正变得愈发微妙。
这家全球性银行公布，截止9月的三个月税前利润较上年同期增长2%，至46亿美元。但进展顺利的表象却被罚款及损益报表中提到的其它拨备打破了。这些成本俨然已成为一种惯例，汇丰将此称为“重大项目”。总之，该行第三季此类支出达17亿美元，较上年拨备规模高出逾一倍。
就算不考虑这些引人关注的因素，汇丰支出也在升高，部分归因于一些该行设有业务的新兴市场出现薪资通胀。但支出增加也反映出雇佣合规员工和设计风险系统的成本，这些系统旨在防止汇丰犯下许多让其背负如此多亏损和罚金的错误。汇丰的25.8万名员工中，每10名就有1名是合规和风险管控员工。
那么利益如何呢？汇丰可以罗列出一些因规模效应而取得成功的例子。尽管全球贸易目前还远谈不上欣欣向荣，但汇丰旗下商业银行部门的营收增加了6%。尽管亚洲和拉美经济放缓，但坏账拨备却减少了一半至7.6亿美元。
然而，即便拥有的确凿优势全都发挥作用，汇丰今年前九个月股权回报年率也才有9.5%。从理论上来说，回报率将低于以往，但波动性也将下降。不过这是有假设前提的，即监管部门将在某时停止揭露那些恐带来巨额罚金的不当行为。
汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，经营一家全球性银行的好处胜过付出的代价。目前，投资者仍暂时相信了他，汇丰股价略高于账面价值。不过，这是一场未完的争论，许多冀望成为全球性银行的业者将会发现这条路上布满荆棘。(完)
(译文审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。