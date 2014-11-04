《热点透视》汇丰业绩突显全球性银行承受的负担

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen;编译 许娜

路透香港11月3日 - 人们常常想当然地认为全球性银行具有优势，特别是那些全球性银行的运营者更是如此认为。但优势带来的益处是否真的能盖过由此产生的负担呢？汇丰控股(HSBA.L)的最新财报显示，权衡得失正变得愈发微妙。

这家全球性银行公布，截止9月的三个月税前利润较上年同期增长2%，至46亿美元。但进展顺利的表象却被罚款及损益报表中提到的其它拨备打破了。这些成本俨然已成为一种惯例，汇丰将此称为“重大项目”。总之，该行第三季此类支出达17亿美元，较上年拨备规模高出逾一倍。

就算不考虑这些引人关注的因素，汇丰支出也在升高，部分归因于一些该行设有业务的新兴市场出现薪资通胀。但支出增加也反映出雇佣合规员工和设计风险系统的成本，这些系统旨在防止汇丰犯下许多让其背负如此多亏损和罚金的错误。汇丰的25.8万名员工中，每10名就有1名是合规和风险管控员工。

那么利益如何呢？汇丰可以罗列出一些因规模效应而取得成功的例子。尽管全球贸易目前还远谈不上欣欣向荣，但汇丰旗下商业银行部门的营收增加了6%。尽管亚洲和拉美经济放缓，但坏账拨备却减少了一半至7.6亿美元。

然而，即便拥有的确凿优势全都发挥作用，汇丰今年前九个月股权回报年率也才有9.5%。从理论上来说，回报率将低于以往，但波动性也将下降。不过这是有假设前提的，即监管部门将在某时停止揭露那些恐带来巨额罚金的不当行为。

汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，经营一家全球性银行的好处胜过付出的代价。目前，投资者仍暂时相信了他，汇丰股价略高于账面价值。不过，这是一场未完的争论，许多冀望成为全球性银行的业者将会发现这条路上布满荆棘。(完)

(译文审校 高琦)

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