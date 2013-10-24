《热点透视》宏达电深陷竞争泥淖难以自拔

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 隋芬

路透香港10月24日 - 宏达电(2498.TW)的例子，显示了科技业的风水轮转之快。这家台湾最大的手机生产商，曾是最早一批出产智能手机的企业之一。但现在它很不景气。宏达电第三季报亏，两年来股价已经暴跌将近90%。路透10月23日报导，宏达电可能会出售一些厂房并把生产外包，以止住现金流的损耗。对该公司全盘收购似乎合乎逻辑，然而宏达电产品虽具吸引力，估值则否。

苹果(AAPL.O)iPhone和三星电子(005930.KS)Galaxy系列产品的崛起，对于宏达电冲击很大。根据Canalyx的数据，宏达电2011年的全球市场份额为9%，但2013年已降至2%。尽管业界称许其手机的设计，但宏达电新款One系列并未大卖。宏达电缺乏苹果那样的规模经济，没办法主导和零组件制造商商间的谈判条件。这导致宏达电难以在高端手机市场竞争。

事况还在恶化当中，而非改善。根据汤森路透Eikon的数据，分析师估计到2014年底，宏达电的营收将只有2011年底时的一半。随着利润率下滑，保护利润的选项之一是把公司并入一家更大的制造商，其可把产地转到比台湾成本更低廉的地方。卖掉生产部门将产生现金，但是无法提升销量。

收购还有一个问题就是价格。预计宏达电截至12月止的财年营收将是2,270亿台币(77亿美元)，公司估值是650亿台币，等于投资者为每1美元的营收支付0.29美元。诺基亚今年9月把手机业务卖给微软，投资者为每1美元营收付出0.33美元。但诺基亚在手机产业历史悠久，积累了大量宝贵专利。诺基亚股价在交易当日跳涨35%，正说明微软已经相当慷慨。

宏达电董事长王雪红本月接收采访时表示，她无意出售资产。相反，她还扩大参与业务运营。宏达电希望在售价500美元以上智能手机区段的份额翻番，同时扩大中国业务。但这将很困难。该公司在整个中国内地市场的份额才区区2%，低于业界新秀小米，而且宏达电拒绝考虑出售价格便宜一些的手机。如果它不愿委身求售，恐将面临灰心投资者的抛盘。(完)

(译文审校 张明钧)

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