《热点透视》IBM要打翻身仗需要另类维权股东鼓励公司投资

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran
路透纽约12月31日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)需要一种另类的股东维权改革理念。这个“蓝色巨人”降低成本和举债回购的策略已不再奏效，尽管它还在坚持。目前IBM资产负债表不再亮丽、人力紧俏、且已经历了一系列的资产处置，在这种情况下，典型的股东维权呼声没有任何意义。鼓励公司董事长兼总裁罗睿兰(Ginni Rometty)投资IBM核心业务，反而可能会取得成效。
20年来，IBM的策略一直没有改变：卖掉低利润业务、压缩开支、买入一些高利润的软件公司，并向投资者返还大量现金。过去四个季度，市值规模1,520亿美元的IBM，在派息和回购上累计支出了超过230亿美元。
问题是IBM投资太少。过去四个季度，该公司在研发、资本支出和收购方面仅支出了大约110亿美元。这对科技公司而言是个问题，因为科技产品汰旧换新很快。谷歌(GOOGL.O)从营收中拿出16%用于研发，IBM的这一比例仅为6%。
这对收入的影响愈来愈明显--IBM的营收连续10个季度出现萎缩。成本已经砍到见骨，导致客户纷纷转投更好的服务商。在今年的股市牛市行情里，IMB股价反而下跌了逾15%。这说明IBM在过去三年的回购中过度支出了。
这刺激了维权股东讨论。但这些嚷嚷鼓噪的股东能要求IBM做什么呢？IBM不像雅虎(YHOO.O)有明显的值钱资产可以处置，也没有现金满满的资产负债表可以设法分杯羮。IBM一直在出售硬件业务，如2014年第三季度处置了芯片业务，类似惠普(HPQ.N)那样的分拆方式，因而变得没什么吸引力。IBM近来也没有什么大规模收购交易，因此维权股东也没法指责IBM浪费资本，作出像惠普120亿美元收购Autonomy后，资产减记四分之三的失败策略。而在一年又一年的严厉成本削减计划之后，IBM已经无从瘦身了。
比较好的办法是增加业务投资。我们来看看假设IBM明年回购100亿美元股票的情况。若按当前的回购相关数字，则将推动每股盈余(EPS)上升7%。在此同时，IBM经营性资产的税前回报率目前为22%。如果将这100亿美元用于业务投资，可能会产生超过200亿美元的税前获利。按IBM的税率在略高于20%的水准计算，结果将是每股盈余上升12%。
IBM注重财务工程而非产品设计的作法，已导致员工士气低落、营收下滑、股东不满。现在该是投资的时候了。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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