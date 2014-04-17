《热点透视》IBM无法再回避面对营收下滑问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 蔡美珍
路透纽约4月16日 -又一次，IBM(IBM.N)被逼到无路可逃了。20年来，透过股票回购、削减成本及并购手段，IBM实现了获利成长速度高于营收。但营收连续八季下滑，这代表获利及自由现金流正在逐渐缩水。
IBM第一季营收再度下跌，这次是比去年同期衰退4%。这次又是IBM的硬体部门表现最差，营收大幅减少23%，跌至24亿美元。IBM旗下规模巨大的顾问服务部门营收也衰退。由于俄罗斯、中国、巴西企业减少采购美国制硬体，就连所谓的成长型市场也没能名符其实达到成长，营收反而缩水11%。
这些问题在IBM自由现金流下跌现象最为明显。去年IBM自由现金流约150亿美元，但在股票回购、股利派发及收购上花了约210亿美元。今年第一季IBM自由现金流只有6亿美元，但发放了10亿美元股利，且股票回购花了82亿美元。
IBM仍然可以卖掉一些部门换取现金。像今年稍早就以23亿美元卖掉了低阶伺服器业务。但公司业务所创造的现金，以及回馈给股东的资金，两者之间的落差愈来愈大，愈来愈难以靠出售资产来填补。此外，收购软体企业所带进的获利成长，已经是IBM经营策略的重要一环，如果IBM还想买下更多软体企业，就需要现金流支撑。
IBM执行长GinniRometty仍然信心满满认为IBM将在2015年达到每股盈余20美元--这是根据公司自己的调整算法。但是这种说法愈来愈难以让人信服，特别是今年第一季的换算每股盈余只有2.54美元。最可怕的危险在于获利缩水情况开始加剧。1990年代时，在前任执行长LouGerstner推动下成就了IBM传奇性的改造重生。现在Rometty也需要让IBM再次改造，而且时间已经非常紧迫。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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