（更正）《热点透视》投资大亨伊坎一席话或可作为苹果的参考

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(更正：第二段译文有误，应为“180亿美元的财富”，而非“18亿美元的财富”)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约8月14日 - 现年77岁的投资大亨伊坎(Carl Icahn)在Twitter上宣告他持有巨额苹果(AAPL.O)股票，或许已经成为史上最有价值的讯息，在这则讯息曝光之后，苹果周二市值激增约200亿美元，换算下来这则留言每个字价值1.42亿美元，而这可能也成为伊坎生涯中最不费吹灰之力的维权行动。他的讯息就如同其所使用的传播媒介般简单--苹果应该扩大股票回购、并迅速进行。这是一个聪明、也相对不费气力的举动。
伊坎能够用来扳动苹果这个科技业巨擘的杠杆无多。他公布持有15亿美元的苹果股票，或许相对于他180亿美元的财富而言相当可观，但对于市值达4,450亿美元的苹果而言则有如沧海一粟。今年稍早另一名盛气凌人投资人David Einhorn已经臣服于苹果执行长库克(Tim Cook)之下，他提出的发行新型态优先股的要求未获实现。
不过所有股东的确都受惠于苹果伸出的橄榄枝。苹果已经同意进行借贷，以扩大股票回购500亿美元，使其在2015年底前返还给投资人的资金达1,000亿美元。可以合理推测公司将和伊坎达成类似的协议。
虽然苹果积极将资金还给股东，最近一季股票回购金额达180亿美元，但该公司还有很多可以努力之处。公司帐上的约1,300亿美元现金无法获得投资人的掌声，若扣除公司手中持有的现金，其市盈率仅约八倍。
然而由于苹果现金流十分可观，苹果预定的股票回购计划不太可能对财务体质造成明显冲击。其现金部位甚至有可能持续增长。但是苹果能借到多少资金有一些限制，虽然伊坎建议以3%利率进行债务融资，然后几乎是马上买回1,500亿美元股票。或许规模小一些会更好控制。
库克至今都没有提出任何明显理由，来说明他有更好的替代方法来动用如此庞大的现金。而和Einhorn遭遇挫败的计划不同的是，伊坎索传递出来的讯息并不复杂，可谓言简意赅。若说到有哪家公司能够深谙简洁的价值，那非苹果莫属。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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