《热点透视》投资者或许会决定放欧元一条生路

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 丁琦

路透伦敦12月7日电---投机客们可通过将大概率事件事变成不可避免的现实来赚钱.1992年,国际基金经理人索罗斯就通过逼迫英国放弃固定汇率赚取了10亿英镑.而目前押注欧元区解体的投资者可能也希望复制索罗斯的成功.

做法很简单.首先,他们利用自身力量推高利率并拒绝对贷款展期,从而迫使那些负债沉重的欧元区国家陷入破产.随後那些国家发生违约,而欧洲央行和欧洲货币联盟被压垮.

但目前倒下的似乎只有希腊,该国税收制度较差,意味着它几乎肯定会滑向破产.而其他各国所表现出的政治意愿都强於怀疑者的预期.这些国家维护欧元的承诺没有动摇.而且欧洲央行也已尽其所能,将压力保持在可承受范围内.

这种韧性已令很多投资者感到意外.也许他们早就应该研究一下迈向欧洲联盟那长达数十年的缓慢进程.这些国家的领导人总是拖到最後一分钟,才去完成那些必要工作.而目前这场危机的不同之处,并不在於当局令人沮丧的作为,而是投资者对每一步进展的悲观诠释.

虽然上周的消息与之前的差别不大,但市场的解读却截然不同,变得更加乐观.债券收益率(殖利率)已开始下滑,股市上涨.即便标准普尔的降评警告也未产生太大影响.

是什麽发生了改变?投资者会说,对欧元的政治承诺终於显得可信,当然这只是"我们误判了形势"的体面说法.但或许投资者也意识到,击垮欧元并不像打破某种货币的汇率挂钩那样.如果其对於撙节和成立财政联盟的空前需求持续升级,导致全球第二大经济体的货币发生灾难性解体,它们将成为破坏全球经济的罪人.也许还是不要让各国政府背上这一罪名为好.(完)