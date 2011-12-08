《热点透视》投资者或许会决定放欧元一条生路

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 丁琦
路透伦敦12月7日电---投机客们可通过将大概率事件事变成不可避免的现实来赚钱.1992年,国际基金经理人索罗斯就通过逼迫英国放弃固定汇率赚取了10亿英镑.而目前押注欧元区解体的投资者可能也希望复制索罗斯的成功.
做法很简单.首先,他们利用自身力量推高利率并拒绝对贷款展期,从而迫使那些负债沉重的欧元区国家陷入破产.随後那些国家发生违约,而欧洲央行和欧洲货币联盟被压垮.
但目前倒下的似乎只有希腊,该国税收制度较差,意味着它几乎肯定会滑向破产.而其他各国所表现出的政治意愿都强於怀疑者的预期.这些国家维护欧元的承诺没有动摇.而且欧洲央行也已尽其所能,将压力保持在可承受范围内.
这种韧性已令很多投资者感到意外.也许他们早就应该研究一下迈向欧洲联盟那长达数十年的缓慢进程.这些国家的领导人总是拖到最後一分钟,才去完成那些必要工作.而目前这场危机的不同之处,并不在於当局令人沮丧的作为,而是投资者对每一步进展的悲观诠释.
虽然上周的消息与之前的差别不大,但市场的解读却截然不同,变得更加乐观.债券收益率(殖利率)已开始下滑,股市上涨.即便标准普尔的降评警告也未产生太大影响.
是什麽发生了改变?投资者会说,对欧元的政治承诺终於显得可信,当然这只是"我们误判了形势"的体面说法.但或许投资者也意识到,击垮欧元并不像打破某种货币的汇率挂钩那样.如果其对於撙节和成立财政联盟的空前需求持续升级,导致全球第二大经济体的货币发生灾难性解体,它们将成为破坏全球经济的罪人.也许还是不要让各国政府背上这一罪名为好.(完)
--译文审校 张涛
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。