《热点透视》中国汽车多余产能给海外车企加压

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 洪曦
路透香港1月13日电---中国这个全球最大汽车市场的需求增长已经放缓.2011年汽车销量仅升5%,为10年来最慢的增速.交通拥堵和环境污染成了增长的障碍.而与此同时,海外汽车制造商面临两个难题:他们不仅在中国的受欢迎程度降低,还可能很快要应对中国企业出口过剩汽车所带来的压力.
中国汽车市场此前一直在快速平稳前进,汽车销量在2008-2010年间翻番,归功于政府扶持汽车企业的税惠与补贴政策.但这带来结果的是,在人口2,000万而汽车就有400万辆的首都北京出现了"首堵"现象.随着环境污染的怨声越来越大,北京市政府已开始转而遏制汽车需求.买车需先参加摇号,过程有时可能长达一年.
但汽车生产仍在继续.2011年中国汽车闲置产能高达600万辆,相当於去年中国市场总销量的40%.据毕马威会计师事务所的预估,未来五年中国新增汽车产能料将占到全球新增产能的三分之二.中国的低价车型短时间内还不会涌入发达国家市场,但很可能吸引其他新兴市场的首次购车者.
对於像大众(VOWG_p.DE)等海外车企而言,问题不止一个.一方面,中国市场没那麽友好了.根据新版的外商投资产业指导目录,汽车整车制造从1月底起将从鼓励类项目中移出.另一个问题则是,中国或将开始出口过剩汽车.这方面有着很大空间:即使2011年汽车出口已创下80万辆的新高,也仅占到中国汽车总产量的6%,而韩国生产的50%车辆用於出口.
中国卡车给了乘用车出口希望.毕马威预计,到2015年,中国制造的卡车中每五辆就有一辆用於出口.而鉴於中国的轿车过剩产能,已经达到整个德国轿车市场的规模,海外的轿车制造商就更有理由担心了.不要多久,汽车可能成为中国最具争议性的出口品.(完)
--译文审校 隋芬
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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