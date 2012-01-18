《热点透视》杨致远辞职 雅虎最终获得自由

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 许娜

路透纽约1月17日电---共同创始人杨致远最终辞职,使互联网企业雅虎(YHOO.O)获得自由.他已辞去雅虎及其亚洲相关企业的董事之职,并放弃"雅虎酋长"的地位.这使得新任首席执行官(CEO)Scott Thompson拥有更多灵活性.杨致远的离开还意味着出售或分拆雅虎现已变得更有可能.

雅虎目前市值约为190亿美元.杨致远白手起家,在任何人看来都是一件了不起的成就.但他显然太过自负.作为CEO,杨致远对於挫败微软(MSFT.O)2008年以450亿美元收购雅虎的企图起了关键作用.虽然杨致远在收购交易告吹後辞去CEO职务,但他仍继续参与公司运营,而且凭借"雅虎酋长"的地位拥有巨大影响力.

遗憾的是,杨致远持续发挥影响,对公司和他个人都没有好处.雅虎未能重获技术优势,也从未想出方法,套现其所持有的越来越值钱的雅虎日本和中国阿里巴巴集团股权.杨致远辞职的消息公布後,雅虎股价上扬3%,投资者对杨致远的不满情绪就是其中的一个原因.

杨致远离开後,Thompson在雅虎拥有更大的权力.因此,要求这位共同创始人离开,应该是其他人接任CEO的合理前提,即使该公司称这两位高管的变动之间并无关联.

由於对雅虎没有历史或情感上的纠葛,Thompson可能对大幅削减成本或采取更为激进的措施持比较开放的态度.如果能找到节税的分拆方式,那麽该公司更应该进行分拆而非捆绑在一起.与此同时,雅虎的亚洲合作夥伴和私募股权投资公司都对其抱有兴趣.由於周围踊跃的投资者众多,Thompson将面临需要采取行动的压力.但至少投资者现在知道,今後做出的决定将是他自己的.(完)