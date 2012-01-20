《热点透视》全球通胀趋於回落,但须警惕各国经济随之放缓的风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 肖群英
路透伦敦1月18日电---各国通货膨胀普遍趋於回落.中国的通胀率正在下滑,12月居民消费价格指数(CPI)升幅从7月峰值6.5%回落至4.1%.印度12月通胀率从11月的9.1%高位降至7.5%;欧元区通胀率亦从3%下滑至2.7%,英国12月通胀率从前月的4.8%骤降至4.2%.
全球各地的通胀压力都在缓解.这的确令人鼓舞.2011年石油等商品价格飙升,似乎要在新兴经济体掀起一波通货膨胀的浪潮,恐怕会轻而易举地扼杀他们快速的经济成长.但目前通胀降温部分源於货币政策紧缩和欧洲经济趋疲.全球经济增长放缓会不会演变成又一场严重滑坡呢?
放缓的态势很明显.汇丰表示,2011年第四季新兴经济体成长"黯淡".波罗的海乾散货运价指数可能是另一个令人担忧的风向标.该指数周一跌落至近三年低位,较上年同期水平低40%,表明对铁矿石、煤炭和谷物等大宗商品的需求疲软.
但在遏制新兴国家的高通胀和经济过热方面也存在有利因素.2011年,重振美国经济的猛药带来了过度的刺激.但目前美国经济持续改善,无需出台更多大规模放松货币举措.这意味着尽管石油和其他商品价格仍处於高位,但不会继续大涨.这给新兴国家留下了在必要时放松货币政策和提振经济成长的空间.
全球再平衡过程也可能已经展开.新兴经济体不能再仰赖美国的旺盛需求来推动增长,欧洲就更指望不上.中国国家统计局局长马建堂指出,随着中国转而倚重国内消费,降低对出口的依赖,国内经济增速或将进一步放缓.而在发达经济体处境艰难之际,亚洲减少对发达国家出口的依赖,可促使全球经济成长最终变得更加平衡和可持续,这或许是个好消息.
目前全球形势也有令人鼓舞的一面,美国的情况正在好转,新兴经济体仍保持较快增长.但只要欧元区徘徊在债务危机恶化的边缘,再平衡演变成继续滑坡的风险就挥之不去.(完)
--译文审校 丁琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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