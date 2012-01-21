《热点透视》市场对谷歌寄予厚望 营收大增股价却大跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 戴素萍
路透纽约1月19日电---谷歌(GOOG.O)发现新技术的预期难以达到.该网路巨擘第四季营收大增25%,股价在周四盘後却挫跌了9%.谷歌未能符合华尔街的期许,反观微软(MSFT.O)和IBM(IBM.N)交出的财报更加平淡,且英特尔也只是略高於分析师的预期,却让华尔街感到宽慰.在这个不确定的年代,科技业守旧派的可预测性,可能胜过令人不安的发展性.
尽管谷歌的营收不如预期,然随着有愈来愈多的人点选付费连结、在YouTube观赏影片,并在荧幕上观看广告,带动营收仍大幅成长.这些趋势还有大量的成长空间.而谷歌两大最新平台--采用Android作业系统的手机装置,以及社交网路Google+,有望带来更多的广告收益.每天有70万支新Android智能手机,Google+则有9,000万个用户,是去年第三季底时的逾两倍.
但谷歌的成长也花了不少钱.第四季时其支出增加,愿意支付点击付费的广告主也减少,这导致净利只较上年同期增加6%.这比起明显成熟的企业微软(获利持平),以及百年老店IBM(获利成长4%)也没有好多少.谷歌的获利增幅和英特尔一致,然英特尔迄今在转换至行动电脑运算上算是个输家.
尽管如此,谷歌还是提醒分析师其第一季成本将增加;IBM则告诉投资人明年的获利将略优於预期.大家原本对谷歌寄予厚望,并相应地给予较高的估值倍数.在周四的消息之前,以谷歌2012年的预估获利计算,其本益比为14.5倍,分别高於微软和IBM的10倍及12倍.
在市场易受惊吓的情况下,加上谷歌的表现深受广告量起伏的影响,看来投资人不再姑且认定营收成长将带来高获利.另一方面,更为成熟的科技公司能奢侈的享有较低的期待.(完)
--译文审校 孙茉莉
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。