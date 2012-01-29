《热点透视》美联储两头吃亏的风险倍增

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 洪曦
路透纽约1月25日电---美国联邦储备委员会(美联储, FED)未来可能会展现不为人乐见的意外之举.美联储周三将维持近零利率的持续时间从约18个月延长到三年.而在零利率政策截止前,就业形势、主席贝南克离任或通胀上扬都有可能带来杀伤力不小的情势转变--或许也会导致美联储迟迟不动以避免这种情况.
贝南克在新闻发布会上表示,由於联邦基金利率已经为零,美联储还有两种影响货币政策的工具,即公债购买计划和政策预期.美联储将预期升息时点从2013年中期推迟至2014年底,此举或已压低长期债券收益率(殖利率).
贝南克还概述了美联储的长期目标和政策策略,即按个人消费支出(PCE)物价指数年度变动情况将软通胀目标设定在2%.他指出,设定硬目标将有违美联储促进充分就业和降低通胀的双重使命.
去年12月美国失业率为8.5%,自8月以来已下降了0.6个百分点.如果这种改善势头能够持续,失业率就能在2013年中期之前达到美联储预期的5.2%至6%的"正常"区间--远早于新的零利率截止时间.
此外,美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升了2.5%.这一水准已经超过美联储定下的软目标,似乎未来三年通胀升势足以使美联储有必要升息.最後,贝南克任期到2014年1月将结束,今年的大选可能决定其是否会连任.若是美联储主席换人,则可能引领一条迥然不同的政策路线.
尽管美联储此次预期的日期并非固定不变,但是如果政策提早转向,将会有损其信誉.此外,美联储可能还有坚守既定政策路线的动力,这种做法或许会在就业和通胀趋势有必要采取加息时,使美联储久拖不动.简言之,美联储两头吃亏的风险倍增.
--审校 李爽
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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