《热点透视》亚洲股票收益仍堪称全球佼佼者

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 艾茂林

路透香港1月30日电---在渴求增值的全球投资者眼中,亚洲仍是最富吸引力的目的地.但以往那种只要对亚洲股市大撒网、就可轻松赚取回报的美好岁月,似乎一去不复返了.欧洲身陷危机,美国缺乏活力,都容易让亚洲股市遭到出口下降和投资流入减少的冲击.想规避全球性风险,就要筛选那些在高压下仍然熠熠生辉的股票.

亚洲股市在美国近零利率的背景下繁荣发展,因投资者可以低息借入美元投向增长更快的经济体.美国联邦储备委员会(美联储,FED)在2008年末施行的第一轮量化宽松助推美股道指上扬11%,而摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚洲股指更是借力蹿高60%.

但是,在美国复苏乏力和欧债危机的双重作用下,投资者急忙涌向看似安全的美元资产.野村数据显示,外资继2010年买超635亿美元的除日本外亚股之後,去年却是卖超144亿美元.除非欧洲回到正轨,或者美联储重新印钞,否则随着全球成长降温,亚洲股市的日子也许不会好过.

亚洲相对较快的经济增长令其股票魅力不减当年,不过投资者需要挑选那些既会增值、又对借款成本上涨或汇率骤跌较不敏感的股票.数只泰国公司股票就此脱颖而出,包括股息收益率9.3%的MK Real Estate Development.泰国股票的优势在於,该国的经常账盈余和外汇储备能保护其免受全球流动性震荡的冲击.但是,泰股往往是小盘股,持股集中在较少数人,交易起来比较难.聚氯乙烯生产商Thai Plastic and Chemicals的股票流动性比较好,股息率在5.4%.

印尼方面,可以考察棕榈种植园公司London Sumatra,这个公司几乎没有负债,但股息率只有2.5%.煤矿商Indo Tambangraya Megah也没有负债,股息率为4.1%.表现突出的澳洲股票有矿商Mount Gibson Iron和零售商David Jones,前者以未来获利计的市盈率(本益比)仅为4.3倍.最抢眼的,当属坐拥1,980亿美元市值的必和必拓.若大宗商品骤跌或将造成损伤,但该公司资产负债表坚如铁甲.亚洲其它大盘股皆不能望其项背.(完)

--译文审校 张若琪

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