《热点透视》欧洲不能强迫希腊永不违约

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧
路透伦敦2月1日电---德国提议将希腊的未来与永不违约的誓言挂勾,这看来真是蠢透了.欧元区要推动希腊进行经济改革已经够难的了,部分原因在於希腊可以用失序违约来要胁.当雅典当局达成应会在今年实现的基本预算盈余时,其将拥有更为有利的协商地位,因该国可以直接对纾困贷款违约,同时仍能应付政府开销.
德国已经提出强迫希腊先行偿还国际债务、再行支应国内支出的构想.如此一来欧元区将能确保收回资金,同时也将使其在施压希腊加速改革上更具公信力,因希腊民众本身将会感受到不合作的痛苦.
某种形式而言,德国的提议已经成为现实.希腊正延後偿还65亿欧元的国内债务,这当中还包括公务员薪资在内,另一方面希腊至今也一直履行对国际债权人的债务.
但希腊人屈从於外国债权人总会有个限度,而优先偿还国际贷款也缺乏法律依据.就算希腊修改宪法将偿债义务置於所有支出项目的最高位置、如同德国暗中期望的那样,希腊国会之後要把宪法给改回来也无人能挡.
而在各个国际法庭中,并没有任何一个法庭拥有强迫一国偿还债务的权限.就连国际货币基金组织(IMF)的优先债权人地位也只是基於君子协议.希腊纳税人或许可以忍受一些付款时间遭到耽搁,但政治上而言要希腊民众长期屈从於所有国际债权人是站不住脚的.纵使当前正在进行的2,000亿欧元希腊民间债权人协商完成,恐怕仍有必要减计希腊公债持仓.若德国的各项计画均实现,欧元区体制恐将无异於农奴制度.
德国向希腊提出这个令人不快并且不切实际的选项,可能是希望强迫希腊政界人士加强改革的承诺.但这麽做几乎肯定会让希腊的反欧元区情绪更加高张.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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