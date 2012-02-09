《热点透视》听跨国公司讲中国的真实增长故事

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫

路透香港2月9日电---中国官方数据不总有用.外国跨国公司的财报是对中国经济的另一良好实际参考.回顾在华大型企业最近的数字,例如百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)、西门子(SIEGn.DE)和LVMH(LVMH.PA),可见三种趋势.

消费企业提价.肯德基母公司百胜集团勉强将成本上涨转嫁给中国消费者.第四季同店销售增加21%,但食品、工资和租金上涨拖累利润率从上年同期的18%降至16%.百胜计划继9月涨价2%後,2012年再次提价.因此通胀尚未结束.

而重工业投资则放缓.向制造商供应机械的西门子公布2011年第四季中国新订单同比减少16%.电力企业伊顿公司(Eaton Corp)(ETN.N)指出中国是未达成销售目标的一个因素.当制造商开始消耗库存,而非增加生产时,外国供应商先有感觉.

再看奢侈品企业.他们的日子非常好过,说明即便经济放缓,富裕阶层的生活依然滋润.这对中国不断扩大的贫富差距,以及打击腐败的努力不是好事.这两个问题可能致社会矛盾,威胁增长稳定.卡地亚(Cartier)母公司历峰集团(Richemont)和路易威登在季度财报中都对中国需求表示乐观.根据胡润榜,路易威登和卡地亚是中国富豪最爱买的礼品品牌.

跨国公司业绩也有让人对中国经济乐观的一面.历峰集团欧洲销售同比增加16%,部分为中国游客带动.据世界奢侈品协会,他们在春节假期期间购买了72亿美元的奢侈品.这些没有正式归入进口,但若计入,几乎能抵消1月预计为100亿美元的中国贸易顺差.这让人感到一些宽慰,中国人消费依然畅旺.(完)

--译文审校 隋芬

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