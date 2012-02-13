《热点透视》嘉能可合并Xstrata的可能抢亲对手寥寥无几

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Quentin Webb 编译 隋芬
路透伦敦2月10日电---若想收购XstrataXTA.L,现在就是前所未有的好时机.嘉能可(GLEN.L)所持34%的Xstrata股份,对Xstrata的其他追求者而言一直是一大障碍,但现在一些Xstrata股东已对嘉能可的全股份并购提议表示反对.反对意见可能形成气候,这样的话,只要有任何像样的竞争出价,双方董事会都将不得不考虑.竞购局面出现的可能性也许不大--但不是没有可能.
规模因素限制了能够提出全面性收购的可能买家.若出价要比嘉能可高出20%,则对Xstrata全部股权的估值将达到大约450亿英镑(710亿美元),还要另外加上81亿美元净债务.因此,只有三家全球矿商有能力半路杀出--澳洲的必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)与力拓(RIO.AX)(RIO.L),以及巴西的淡水河谷(VALE5.SA).
必和必拓与力拓均已极为庞大,进一步扩增的规模效益将不会很大.这两家公司只心仪最大最好的项目,因此对Xstrata的矿场也许会有点嗤之以鼻.最主要的,他们本来也是心有旁骛,正在瞄准不同资源.乍一看,淡水河谷好像较有可能.淡水河谷也许能从合并中得到更多协同效应,主要是在加拿大镍矿方面.淡水河谷曾在2008年尝试收购Xstrata.但当时的收购受挫,後来证明是幸运躲过一劫.淡水河谷从那时以来就放缓了步伐.
分拆也是有可能的.最有吸引力的将是Xstrata的铜矿业务,必和必拓与力拓都对此青睐.据汇丰银行预估,Xstrata今年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)中将有47%是由铜业务贡献.参照可比交易的估值,铜业务将能卖到500亿美元,包括债务在内--接近Xstrata整体企业价值的70%.不过,想要分拆将是很大的挑战.
一切都取决於嘉能可.若有人提出强而有力的高价要买Xstrata持股,嘉能可董事会基於职责必须接受.但嘉能可不缺现金.基於嘉能可目前拥有负责销售Xstrata产品的权利价值,毫无疑问嘉能可会把价格门槛设得很高.毕竟,嘉能可希望生产并交易更多大宗商品:放弃渴望的Xstrata合并案,只会让这个进程中止;而卖掉持股则可能会变成走回路.
半路杀出的程咬金,不大可能成为嘉能可提高并购报价的理由.这削弱了反对派股东的影响力.但光是他们的反对态度,仍有可能足以促成合并条件上调.
背景消息
--Xstrata的两家前十大股东--标准人寿与施罗德投资称,打算投票反对嘉能可的全股份并购提议.
--据英国每日电讯报报导,必和必拓执行长高瑞思称,"嘉能可Xstrata"的诞生"不会影响"该公司的策略或理念.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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