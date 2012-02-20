《热点透视》特写:拒绝承认中国经济硬着陆可能性的五种常见说法

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 郑茵

路透香港2月17日电---那些中国问题观察家拒绝承认房地产业有崩溃的可能.虽然政府要员们公开对中国房价过高表示担心,另一方面1月路透调查中受访经济学家仍然认为,2012年该国国内生产总值(GDP)将成长8.3%.这未免过於乐观了.关於这种一厢情愿的想法,这里有一些大家耳熟能详的谈论.

"崩盘绝不会发生"

许多投资者相信,中国可以免于房地产崩盘,因中国购房者并不依赖抵押贷款,且大量购房需求被压抑着,释放出来就可以维持地产业的繁荣.这两种假设都是错误的.

抵押贷款尚未变得十分普遍,这点没错.银行对房地产提供放款比例有的甚至只有30%.但迪拜在2008年房地产崩盘前也是这样.那里的购房人用现金支付,只不过这些现金经常是借来的,有时候还来路不正.许多人另有负债.等到後来,他们的抛售并非只是因为杠杆过度,害怕亏钱亦是原因.

同时,被压抑的需求在分布上并不均衡.各个城市之间对购买二套房或三套房的限制都不相同,因此某个地方的限制取消,可能意味着其它地区的需求降低.购房者可能亦不为所动:如果房价下跌让现在的房子看起来便宜了,试想一年後又会便宜多少呢?

"GDP不会那麽差"

建筑业占中国GDP的比重超过10%,加上装修和电器等花费,比重就更大了.如果房价崩跌,在GDP上就会有一个巨大的窟窿.据北京的Patrick Chovanec教授计算,房地产投资减少10%,GDP增幅就会降至5.3%.

经济学家希望两个因素可以起到抵消作用.首先中国家庭有大量储蓄,可供消费者继续不断地支出.但家庭储蓄虽然占可支配收入的30%,却集中在富裕阶层.投资对中国经济成长的贡献超过一半,在同样的经济增速下,消费支出的增幅本来可以是现在的两倍.

让老百姓买得起房,这一政策也被寄予厚望.政府计划到2017年建造3,600万套保障性住房,或许建筑行业可因此而获得支持.但资金恐怕要全部来自本身已负债累累的地方政府,依赖于於他们出售土地物业的所得.

"银行业可以消化影响"

中国金融体系将首当其冲.国际货币基金组织(IMF)估计,房价下跌26%,将产生约占贷款总额8%的不良贷款.中国银行业监管机构称,房地产贷款总额为1.63万亿美元,而为这些贷款担保的房地产价值是贷款总额的将近两倍.

这些数字带有误导性:它们低估了房地产贷款的规模,却高估了抵押品的价值.多数商业贷款用房地产作抵押,尽管从技术上来说,这些贷款并不属於房地产贷款范畴.许多给开发商的贷款来自非银行机构,譬如信托机构,财富管理载体和企业.

而且,为贷款提供担保的房产是按当前价格计算价值.如果违约的借款人很少,那麽还不要紧.但正如日本银行业在1990年代初面临的情况,一旦整体市场下滑,违约情况蔓延,那麽抵押品的价值亦会缩水.不良贷款很可能升到20%附近.

"政府会救银行"

这种事以前发生过--中国政府在1990年代末将坏账与银行进行剥离.现在中国拥有3.2万亿美元的外汇储备,而几乎没有外债.但事情并非这麽简单.从技术上讲,外汇储备是未来对央行的一种索取权力.虽然从银行手中买走不良贷款让问题从眼前消失,但从整个银行体系来看,仍属拆东墙补西墙.

国家的负债也不能不考虑.政府的官方债务仅相当於GDP的15%,但增长速度很快.评级机构惠誉估计,一次救援银行业的成本可能相当於GDP的20%.路透热点透视做过一个估算,把上次救援的欠账,国家实体、地方政府的债务以及养老金支付都加起来,意味着中国总体债务将相当於GDP的130%左右.

最後的选择--印钞票并使之流入银行--可能让中国的通胀问题更加恶化,使储户对银行体系的信心遭受可怕的打击.

"政府会搞定一切"

看好中国经济的人手中有一张王牌:领导人掌控银行体系,因此他们会命令银行业放贷.2009年金融危机来袭时,银行业的放贷规模翻了一倍.

但这正是造成中国房地产业现今混乱局面的原因.为疲弱的经济提供贷款,资金流向不盈利的项目而後被损失掉的风险便大大上升.银行将贷款输送给那些并不需要资金的大型国有企业.许多企业拿这些钱盖楼,或者贷给其它企业去盖楼.

而且,这种做法不会总是管用.现在银行业不仅要弥补自己贷款的损失,还有去平衡非银行和信托机构因为房地产市场下滑而蒙受的贷款损失.巴克莱估计,影子融资占所有新增融资的五分之一.

中国政府并非不知道问题的存在.目前房地产市场实际上处於锁定状态--交易几乎陷於停滞.但发现问题并不等於解决问题.那些不承认个中风险的人必定要受到现实的震撼洗礼.(完)