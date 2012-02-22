《热点透视》苹果在中国要做的不只是找个好律师

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫
路透香港2月21日电---苹果(AAPL.O)北京专卖店1月发生抢购人潮几近失控事件,可见它在赢得中国消费者青睐方面没有问题.但这家科技巨头也被一些问题困扰.商标权之争持续发展,导致iPad在一些城市下架,另外苹果的市场份额也在下降,而一些中国合作工厂环境也受到质疑.苹果在中国需要一套新策略.
尽管需求强劲,但目前为止苹果与中国一直保持一定距离.公司2011财年有高达八分之一的收入来自中国,但全球300家专卖店中,中国只占五家.这给对手留下增长空间.2011年年底时,苹果在中国智能手机市场份额从第三季度的10.4%下降到7.5%.
第一步应是在分销方面变得更聪明.iPhone 4S在中国销售时间比美国晚六个月,时间落差看起来过长.但苹果不仅没有增加渠道,反而是要求未授权商家将苹果平板产品下架,包括卓越亚马逊网站.iPhone 4S首销需求过热後,苹果宣布暂停销售.
如果苹果能与中国最大移动运营商--中国移动(0941.HK)达成销售协议,将对其大有帮助.目前苹果依赖中国联通(0762.HK),而中国联通只占10%的移动用户.据摩根士丹利指出,若iPhone能争取到中国移动三分之一的高消费用户,可能使原先预测的2013年每股盈余(EPS)增加多达四分之一.中国移动现有高费率用户达1.2亿.
另外一件必要行动则是加强对供应商的控制.中国是苹果最重要的制造基地,但苹果并未拥有任何一家工厂,使苹果在工作环境方面容易遭人非议,尤其是最大供应商富士康.美国公平劳工协会宣称,在富士康厂区发现"大量问题".
苹果不如从手上980亿美元现金拿出一些钱,投资富士康(2317.HK).它的资金足以购买三个富士康的母公司鸿海精密(2317.TW).苹果通常不入股供应商,这样可能有违惯例.不过这样做将确保它对供应链更有话语权.如果没有一些新思惟,苹果不大可能掌握到中国巨大的潜力.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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