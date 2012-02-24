《热点透视》黄金牛市疲态已现 但牛市终结言之过早

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 郑茵
路透伦敦2月23日电---黄金在市场里似乎能够左右逢源.金价最近触及三个月高位,既可归因于希腊纾困协议达成带来的宽慰,亦可归咎为对该计划可能不起作用的担心.这种炙手可热的金属既被看作投机性的高风险投资品,同时又兼具避险特征.黄金的两面性,应会令黄金牛市多延续一段时间.
然而,这头金色猛兽正显出疲乏迹象.金价虽然触及三个月高点,但还是较去年9月峰值下跌了8%.2011年黄金需求有所增长--但仅仅比2010年增加了0.4%.超高的价格正在拖累黄金饰品的消费.印度是传统的黄金首饰消费大国,由於卢比大幅贬值,该国去年第四季黄金进口量较上年同期减少44%.中国取代印度,成为全球最大的黄金进口国,但其需求按年增幅只有区区3%.
其实黄金饰品需求疲弱也不是什麽新鲜事,这一需求在过去十年中下降了四分之一,从2002-2004年的每年平均2,587吨降至2009-2011年的1,931吨.极高的价格吓跑了消费者.而工业需求则持稳,约占总需求量的十分之一.不过,黄金投资需求急速上升,2003年仅为341吨,到2010-2011年已达到年均1,604吨.
美元持续贬值,利率接近于零,美国联邦储备理事会(美联储)大肆印钞,这些都提高了黄金的吸引力而降低了持有它的机会成本.去年9月金价攀至每盎司1,920美元高位,与之相伴相随的是欧元区解体的忧虑和美国加印出来的钞票.当纸币不能信赖时,黄金似乎就是无价之宝了.
黄金多头最怕的就是一切正常.美国经济数据改善,降低了进一步量化宽松政策出台的可能,美元走坚亦发出不利信号.最终黄金将会因为美国利率的上升而在劫难逃.但那一天还很遥远,欧元区危机有再度加剧的危险,因此投资者仍会选择黄金.黄金涨势已现疲态,但并未完全终结.(完)
--译文审校
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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