《热点透视》当心货币哈哈镜扭曲市况真相

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 石冠兰

路透伦敦2月24日电---资产价格上涨,或许是因为全球经济状况看起来有所好转,而全球经济的趋强或许要归功于全球各地的刺激性货币政策及财政政策.不然的话,就是与经济根本毫无关系.金融市场走强可能是由於那些刺激性政策使得投资者手中现金更为充裕.实际上,没有人知道什麽才是真相.

市场走势毋庸质疑.美国与欧洲股市、铁矿石、铜和石油统统比去年10月水平高出15-25%.那些刺激措施也是同样的明显.欧元区推出了低息且无限量的长期银行融资--下周还有一次--英国和日本扩大了量化宽松举措,中国也出台了一些宽松措施.

但两个现象之间的关联很模糊.正如法国兴业银行Dylan Grice所指出的,无法预知由货币和财政当局创造的信用和货币会用在什麽地方.它可以刺激经济活动,就像凯恩斯学派的看法.这是政策制定高层希望的发展.当然经济有走强的迹象,至少与去年末的预期相比,经济疲态减少了.

若非如此,这些额外流动性也可能大多躺在银行账户中睡大觉,就像过去20年日本的情况.或是可能造成零售物价上涨,就像过去几年的英国.或者可能只是推高诸多金融资产的价格,就像2008年雷曼兄弟破产之前的情况--也许现在正是如此.

现在投资者像是待在货币政策哈哈镜厅堂里.他们的感知和动作都受到多项因素的歪曲:实质政策利率为负、混乱的公债市场、巨额财政赤字、仍疲弱不堪需要政府大举支撑的金融体系等.除非这些哈哈镜得以矫正--这要花上数年时间--否则对市场上涨感到太过兴奋是危险的.(完)