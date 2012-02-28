《热点透视》汇丰控股像是矬子里的将军

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley; 编译 程琳
路透香港2月27日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)在当下全球银行业中可谓完美典范,但这恰恰说明该行业面临极大挑战.这家欧洲第一大银行资本强健,融资状况令人欣羡,在新兴市场敞口颇巨.即便如此,它仍未能在2011年欧债危机中幸免于难.
汇控下半年税前获利较上半年大减45%.欧洲市场动荡局势对其投行业务的影响尤为明显.去年下半年(公债)利率和信贷业务成为重灾区:作为欧元区主要国家政府的初级交易商,汇控在公债价格下跌时遭受打击.
诚然,该行第四季营收较第三季增逾10%,而其它银行则大幅下滑--摩根士丹利和花旗的投行业务营收都锐减一半.但要与昔日表现相比,汇控Global Banking and Markets部门12亿美元的税前获利就黯然无光了.
多元化帮了汇控的大忙.第四季欧洲业务亏损4.31亿欧元,但亚洲业务则大致持平.并且,欧洲经济萎靡不振尚未影响到东方的信贷质量.香港业务不仅录得税前获利按季增长,坏账成本也在下降.
要在汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)的策略里挑毛病,不是那麽容易.他大砍成本,出售非核心资产,去年剥离了日本、泰国、美国和南美资产.同时,该行保守管理资产负债表,自6月以来将交易资产规模缩减五分之二,并将其央行存款增加近一倍.不过尽管这些举动将有助於保值,但却无助於公司成长.
欧智华制订的目标,是在2013年实现近52%的成本收益比和至少12%的股权回报率.上季他离这些目标还差十万八千里.不过汇控市值仍高於账面价值.在全球银行业中,这可算是矬子里面的将军了.(完)
--译文审校 侯向明
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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