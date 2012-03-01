《热点透视》阿里巴巴网络的小股东应该等待更好售股条件

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 蔡美珍

路透香港2月27日电---阿里巴巴网络有限公司1688.HK的少数股股东应该慎防将持股贱价出让.阿里巴巴的创办人马云现正出价要买回这些股东的持股,但价格只有阿里巴巴网络2007年上市挂牌的三分之一估值.阿里巴巴已表示,根据香港法令,公司一年之内不能提价,从阿里巴巴强劲成长潜力以及主要对手的市场价值来看,小股东们应该还不能接受让阿里巴巴芝麻开门.

不过是四年多以前,阿里巴巴在香港上市时,以历史收益计算,市盈率(本益比)高达100倍,股票挂牌交易的第一天就飙涨两倍.当年盛况确实过热,但随後的修正也同样过度.在2011年时,阿里巴巴的市盈率曾经低到只有18倍,尽管先前两年的获利每年平均成长33%.美国的电子商务巨擘--亚马逊(AMZN.O)市盈率为134倍.以中国自家股市来看,小一号的对手--生意宝,股价也有65倍的市盈率,马云买股出价所换算成的市盈率,只有生意宝的一半.

而且阿里巴巴现在的状况可说比以前更加稳固.2011年时,因为客户诈骗数字大增的丑闻,导致公司执行长辞职,之後阿里巴巴加强规范,造成付费客户数量减少.这是淘汰劣质供应商的必要代价.而且这并未影响业务的整体方向.阿里巴巴网络的营收自2007年以来已成长两倍.

香港股市投资人并未完全反映出阿里巴巴网络的潜力.阿里巴巴正处於业务模式调整期,预计将减少依赖出口市场,更加专注於国内电子商务市场.集团关系企业淘宝网已经成为中国C2C个人交易市场龙头.如果能够将中国以外的B2B企业交易成功经验复制至中国市场,阿里巴巴网络应该能够产生不错的综效.

阿里巴巴的市值只有亚马逊的十分之一,尽管2011年净利是亚马逊的一半.小股东们大有理由继续等待更好条件.(完)