《热点透视》人民币成为主导货币尚需时日

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 兰秀娟
路透香港3月1日电---人民币要想在国际货币体系中占据主导地位,还需更长时间.根据3月1日公布的数据,1月底香港人民币存款下降;自去年11月底以来,香港人民币存款已累计减少8%.随着人民币升值不再确定无疑,外资持有人民币的理由大打折扣.对想要成为储备货币的人民币来说,这是一个真正的绊脚石.
当人民币看似被低估时,每个人都想拥有它.2010年,中国开始允许人民币可以更加自由地流入香港,金融渗透就此展开.个人纷纷按每日最高限额来兑换人民币,而中国公司的供应商则要求对方以人民币支付,对那些对人民币逐步升值缺乏耐心的人来说,较高的离岸汇率提供了快速获利的机会.
购买人民币的新渠道保持畅通,而且有传闻称伦敦等城市将建立新的人民币离岸中心.但目前很难给出人们将涌向这些中心进行交易的理由.目前人民币的汇价看上去基本合适.由於中国经济放缓,缺乏推动人民币汇率强劲升值的驱动力.此外,人民币还没有做好成为储备货币的准备,因为中国欠缺以下这些必要条件:通胀稳定、政策制定透明,以及自由兑换.
的确,香港人民币存款很可能持续下滑.在截至去年11月的一年内,香港人民币存款增长一倍.在海外筹得资金的中资银行正在把资金转回国内,以支持他们的资产负债表.从去年香港12月跨境贸易结算人民币汇款总额突然剧增来看,企业亦似乎在把人民币转回内地.香港人民币存款利率仍只有0.5%,中国大陆三个月存款利率为3.1%.
虽然海外人民币存款增加,但中国政府通过创造人民币升值将带来丰厚利润的前景,似乎找到了避开需要让人民币完全可兑换的方法.即便没有丰厚利润的驱使,人民币也迟早会成为全球货币,但要想取代美元的主导地位,无捷径可走.(完)
译文审校 张涛
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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