《热点透视》欧洲央行提供的低成本资金也许反而拖累银行业

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 李婷仪

路透伦敦3月2日电---银行业应该警惕德拉吉的礼物.这位欧洲央行(ECB)总裁对金融机构洒出1万亿欧元的廉价资金,阻止了欧元区经济灾难的发生并激励市场普遍走高.不过若实体经济未能共享其利,那麽银行业可能反过来重新受到拖累.

ECB三年期贷款已为欧元区银行业资金解渴,大大减低了信贷紧缩的机率.同时银行也有了购买主权债的积极性,可以帮助欧元区那些资金紧绌的政府.

不过这些贷款挟带着政治及信誉上的风险,因其为某些可以轻松赚钱的交易打开方便之门.例如利用年成本仅1%的ECB资金去买进意大利或西班牙债券,收益几乎可达5%.这可能会诱惑银行业把一些获利装进员工的口袋.

银行业极力打消有关ECB资金可能让交易员以不正当途径致富的疑虑.巴克莱(BARC.L)在3月2日表示,该银行从ECB取得约82亿欧元流动性,从中产生的任何金融利得将不会计入分红奖金.汇丰(HSBA.L)也已宣布了相同的政策.

事实上,ECB贷款所提供的直接收益相当少.以巴克莱为例,此次贷款的利率与同等期限的担保债券相比约便宜67个基点,意味着年度获利可增加5,500万欧元--在ECB贷款期限内获利仅增加约1.65亿欧元.

比较麻烦的是,ECB资金投放令市场大涨,巴克莱等银行亦因资产负债表上资产升值而受惠;与此同时,央行提供的流动性也刺激交易量及发债的增加,还令递延股价值上升--後者在高级投行人士薪酬中占据很大比例.这些礼物都很难从奖金池中分离出来.

欧元区经济的持续复苏,显然要仰赖银行变得更加健康.而就商业银行在央行隔夜存款触及纪录高位7,770亿欧元这一点来看,复苏还离得很远.如果经济中其他领域都还在疗伤止痛,银行业就已经开香槟庆祝,那麽可以预期的是,政治家将会想别的办法来制止这场派对.(完)