《热点透视》政治分歧或无碍中国与海湾国家保持密切经贸往来

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撰稿 Una Galani 编译 石冠兰

路透迪拜3月5日电---俄罗斯因上月对联合国安全理事会有关叙利亚问题决议投反对票而在海湾地区广受批评.同样投了反对票的中国受到的非难却少得多.其中部分原因可能是海湾地区阿拉伯国家认为莫斯科比北京更是叙利亚总统阿萨德的主要支持者.但原因还在於海湾与中国有着900亿美元的年度双边贸易额.打破这一点不符合任何一方的利益.

中国和海湾阿拉伯国家始终注重将政治与经贸分开.然而叙利亚冲突考验着这一立场.海湾国家希望看到阿萨德政权的终结:一部分原因是数千名逊尼派民众被杀,一部分原因是他们的主要敌人是什叶派伊朗,而阿萨德政权是其主要盟友.不过中国政府一贯坚守互不干预内政原则.

中国依赖中东实现巨大的能源需求.据中国海关数据,去年海湾国家的供应占中国原油进口的34%.这大致相当於中国从伊朗进口的三倍.

但海湾国家不会切断对中国的供应.不仅因为中国是重要的客户.还因为中国也是供应者.比如,中国帮助沙特阿拉伯提高其炼油产能并建设铁路.两国近期并签署了一项民用核合作协议,有利於沙特实现国内能源目标.

中国政府过去一周亦将其立场略微放软.不仅对叙利亚不允许联合国人道主义救援主管入境表示"非常失望",还谴责"针对无辜平民的暴力行动",同时重申反对"武装干涉或推动政权更迭"的立场.

中国政府可能会希望可以在坚持这一原则的同时与海湾国家保持良好的商业关系.但如果叙利亚冲突升级,或需进一步调整立场.(完)

--译文审校 程琳

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