《热点透视》日本地震一周年 仍有教训值得学习

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 王翔琼

路透香港3月7日电---日本从去年的地震惨剧中大步复苏,仍留下一些尚未吸取的重要教训.在去年3月遭遇地震、海啸及因此引发的核泄漏之後,日本经济的复苏比预期要快.但该国政府在更大的考验中却不及格,即未能推进艰难的改革.如今一年过去了,日本的债务规模加深,也同样面临着灾难之前的经济下行螺旋.

日本的忍耐精神--忍所不能忍--令其有能力应对这场劫难.据美林,日本工业生产在2012年3月料将回到2010年底的水平.但这只是小胜:国际货币基金组织(IMF)预计,日本2012年国内生产总值(GDP)可能仅增长1.7%,之後增速则会放缓.日本去年出现31年来首度贸易逆差,且净债务相当於GDP的131%.

震後阶段是管理经济补救措施的一个机会.具有公德心的日本民众通过减少使用家电,以爬楼梯代替坐电梯的方式来省电.但争论不休的政界人士却辜负了公民所作出的牺牲.政府只是通过了21万亿(兆)日圆(2,536亿美元)的紧急重建方案,并没有削减养老金或是提高税收来帮忙缓解国家债务.为赢得反对派支持这些政策,菅直人也丢掉了首相职位.

一些更具争议的改革方案之进展--比如将5%的消费税提高一倍--在政治斗争中陷入停滞.企业危机也在延烧:例如奥林巴斯的会计丑闻,或是核危机中心的东京电力久久无力偿债.日本仍容忍不了更多外来移民来弥补本国不断下降的出生率.根据政府统计,日本人口数量未来50年将减少30%.

目前而言,如此黯淡的人口情况对日本陷入财政危机起到抑制作用:老年储户可为该国巨额债务融资.然而当他们取的钱开始比存的要多的时候,一切就变得太晚了.日本勉力回到灾难之前的水平,但已浪费了本可用来避免财政问题的宝贵时间.(完)