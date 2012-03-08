《热点透视》日本地震一周年 仍有教训值得学习

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 王翔琼
路透香港3月7日电---日本从去年的地震惨剧中大步复苏,仍留下一些尚未吸取的重要教训.在去年3月遭遇地震、海啸及因此引发的核泄漏之後,日本经济的复苏比预期要快.但该国政府在更大的考验中却不及格,即未能推进艰难的改革.如今一年过去了,日本的债务规模加深,也同样面临着灾难之前的经济下行螺旋.
日本的忍耐精神--忍所不能忍--令其有能力应对这场劫难.据美林,日本工业生产在2012年3月料将回到2010年底的水平.但这只是小胜:国际货币基金组织(IMF)预计,日本2012年国内生产总值(GDP)可能仅增长1.7%,之後增速则会放缓.日本去年出现31年来首度贸易逆差,且净债务相当於GDP的131%.
震後阶段是管理经济补救措施的一个机会.具有公德心的日本民众通过减少使用家电,以爬楼梯代替坐电梯的方式来省电.但争论不休的政界人士却辜负了公民所作出的牺牲.政府只是通过了21万亿(兆)日圆(2,536亿美元)的紧急重建方案,并没有削减养老金或是提高税收来帮忙缓解国家债务.为赢得反对派支持这些政策,菅直人也丢掉了首相职位.
一些更具争议的改革方案之进展--比如将5%的消费税提高一倍--在政治斗争中陷入停滞.企业危机也在延烧:例如奥林巴斯的会计丑闻,或是核危机中心的东京电力久久无力偿债.日本仍容忍不了更多外来移民来弥补本国不断下降的出生率.根据政府统计,日本人口数量未来50年将减少30%.
目前而言,如此黯淡的人口情况对日本陷入财政危机起到抑制作用:老年储户可为该国巨额债务融资.然而当他们取的钱开始比存的要多的时候,一切就变得太晚了.日本勉力回到灾难之前的水平,但已浪费了本可用来避免财政问题的宝贵时间.(完)
--译文审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。