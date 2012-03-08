《热点透视》苹果供应链光改善不够 应该完善

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 白云/程琳/肖群英

路透纽约3月7日电---苹果(AAPL.O)最近接受外界对其中国供应商,比如富士康科技代工厂工作环境的批评.尽管不乏负面报导,组装iPad 3的工人待遇还是比许多其他电子行业的工人要好些.外界预计苹果将在周三正式推出iPad 3.而在劳工组织眼里,电子产品工厂的工作环境又明显比玩具或制衣工厂好很多.可是,苹果作为知名大品牌,坐拥近5,000亿美元市值和1,000亿美元现金,只是把事情做得相对好一些是不够的.

个中的基本问题与1990年代耐克(NKE.N)遇到的情况有些类似.耐克当时在响应舆论对其供应商血汗工厂的批评时起初行动迟缓,但最後意识到不能拿公司珍贵的商誉和品牌价值来冒险.耐克帮助成立了公平劳工协会(Fair Labor Association,FLA),协会成员包括企业、组织和学术机构,目的是保护工人权利,实现途径包括要求会员企业遵守协会拟定的流程.

虽然结果总不尽人意,但耐克因此成功树立起负责任的声望,并且避免了15年前曾遭遇过的消费者抵制活动再现.多年来,耐克总谈及自己在行业中的"孤独领导地位",实际上是在表明自己恪守比其它企业更高的商业标准.

那也许是事实而且合情合理--肯定也适用於苹果.量化商誉风险很难,但品牌价值却能说明问题.去年,苹果的全球品牌价值估计达1,530亿美元,较前年大幅增加84%,轻松荣登广告集团WPP旗下Millward Brown发布的BrandZ全球最具价值品牌榜单榜首.

以美元计高达12位数的品牌价值--更别说苹果新任执行长库克薪资高达九位数,聘期长达10年的待遇--使得任何对於苹果供应商的低薪工人遭遇恶劣待遇的暗示,都能在民众中引发强烈反响,而在该公司喜欢靠近的那些受过教育,有着良好艺术修养的人群中可能尤其如此.

**披着香蕉皮的苹果**

去年接管苹果掌门大印的库克,在产品细节管理方面久负盛名.库克本人也曾参与建立苹果高效的全球供应链.

不过有迹象表明,至少到最近,部分供应商都没有严格遵守用工标准.苹果成长迅速,规模庞大,并且供应商也是人手众多,像富士康就有大约100万名员工,考虑到这些,或许出现用工问题也就不足为怪了.但是,贾布斯曾对2010年iPhone 4"天线门"事件迅速做出公开回应,而在中国用工问题上,苹果第一反应就没那麽敏捷了.

去年富士康(2354.TW)苹果代工厂的iPad零件生产车间发生爆炸,导致多名员工遇难.2010年,还有很多富士康员工自杀或试图自杀.工人权益保障人士称,这种快速和高度重复性的电子零件装配劳动,用不了几年便会让人吃不消.中国劳工观察(China Labor Watch)也提供了电子产品代工厂超时加班时间和违反中国法律方面的证据.

另有人指出,许多外地务工人员完全依赖富士康这样的雇主提供非免费食宿,也为雇主创造了违法空间.地方法律执行不力,缺少有效的劳工组织,更增添多重忧虑,也解释了为何苹果和耐克等跨国企业需要肩负起对工人的责任,以及其他诸如环境方面问题的责任.

对苹果而言,这并不是新的设想.这家公司多年来发布过很多关於供应商工厂状况的报告,可以说比许多同业做出了更加明确的描述.值得一提的是,苹果还规定了一些补救措施,例如要求供应商修订生产流程,或投资购置新的安全设备,以在紧急状况发生时中断生产.

上月高盛举行的会议上,库克也就该问题发表言论.他表示,苹果很看重工作环境,也通过成千上万的驻代工厂全职员工了解他们的环境.他谈到苹果定期公布报告,称在处理童工、超时加班和工人安全问题上,没有哪家同业比苹果做得更多.

**苹果例外论?**

对於苹果这样声望卓着和依赖形象的公司而言,一个大问题是所有这一切是否足够.库克称,该公司今年已加大监督和控制供应商状况的力度.其中可能的一个信号是,苹果公司在1月加盟公平劳工协会,成为采取此举的首家电子企业.苹果已是电子行业公民联盟(Electronic Industry Citizenship Coalition)成员,後者促进供应链担负社会责任.

一些维权人士指责公平劳工协会对其成员公司存在财务依赖,但最起码其扮演了第三方监督者的角色,远未受任一成员公司的直接控制.重要的是,该机构还在对工厂进行秘密访视後发表其调查意见.对部分苹果供应商的初步审视正在进行中.

假若苹果的最新举动持续下去,可能最终有助於扭转批评家的观点,他们指责苹果公司在以往未采取足够行动,甚至做得比一些盈利水平较低的同行还差.

但即使通情达理的人们或许能够同意基本目标是工人的安全、尊严和足以维生的薪酬,但这是一个长期而艰苦的过程."目标是改善,在这方面没有最终的胜利可言,"关注企业社会责任的Calvert Investments的Bennett Freeman指出.专家强调地方参与和执行的必要性,而不仅仅是在远处设定一些条件或审计监督.在耐克公司最新的2007-2009年企业责任报告提及这点时,将之描述为"虚心就教的时刻"之一.

苹果一直维持快速更替的产品周期,当宣布iPad 3等闪耀新品时,需要囤积大量的产品,这带来另一个重大问题:该公司是否有能力,或愿意向供应商让出利润空间来支持其增加工人薪酬,或在旺季雇聘更多员工以减少工作时间?

2011年第四季,苹果录得净销售额460亿美元,毛利率高达45%.这与IHS iSuppli"拆解"iPad 2的成本结构相符:一款零售价格600美元的平板电脑零部件成本不足330美元,另外制造成本仅有10美元.这是富士康公司的组装工人可以分享的,占零售价的比重不到2%.

就第四季的公司发展步伐来看,苹果年度制造成本仅仅30亿美元.富士康已提高薪酬,但似乎苹果不应无视让出更多一点利益以便供应商改善工人待遇的想法,从而帮助维护其品牌.毕竟苹果的品牌价值是30亿美元数字的50多倍.

虽然各家公司高管可能诚心希望能确保工人待遇得到改善,但他们不愿压缩自己利润空间也是可以理解.正如Calvert的Freeman所言:"很少有高管拍打着桌子说,'老天爷做证,我们将提高员工薪酬!'"

苹果或许仍不得不考虑这样做.若该公司期望iPad 4, 5和6能像老款产品那麽称心如意,从而(几乎)同样利润丰厚,库克或许需要投入更多,以达致在供应商劳工领域赢得客观评判的良好记录--而不仅仅是在表观看来胜过其他公司.(完)

--译文审校 徐文焰/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。