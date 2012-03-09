《热点透视》巴西正逐渐失去金砖国家地位

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 梁睿雪

路透纽约3月8日电---巴西正逐渐失去金砖经济体地位.该国2011年国内生产总值(GDP)成长2.7%,暗示这个国家不再是真正意义上的新兴市场.这主要得怪政府.民粹主义者的管理令政府支出大增,各种限制和干预也令风险增高.

"巴西的未来是美好的,而且永远如此,"投资者曾总是这样打趣.2001年,高盛(GS.N)的Jim O'Neill把巴西、俄罗斯、印度和中国的英文名字首字母拼成金砖四国.从2003年起,在时任总统的卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)领导下,巴西经济在不断上涨的大宗商品价格助推下起飞.

然而政府部门的强势,一如过往.巴西历来缺乏预算自律的习惯看起来也只是暂时偃旗息鼓.人口结构向发达国家转变,也带来了越来越高昂的代价.惠誉近来检视了巴西州和市一级的养老体系,根据巴西的法规雇员在累计工作了30年後就能在任何时间退休.惠誉发现,2005到2010年间,这些州和市的养老金成本占总支出的比例增加了一倍有多,达到了33.2%.

去年巴西人均GDP仅增长1.6%,几乎无法改善国民生活水平.进一步说,根据经济学人杂志的数据,即使在数年的快速发展後,巴西公共部门赤字与GDP之比仍在2.6%.与此同时,截至1月的前一年,消费者物价水平上涨了6.2%.这样一来,巴西央行周三将利率大幅调降0.75个百分点至9.75%的作法可能会引发通胀.政客们还在讨论的进一步刺激支出计划更是如此.

2011年巴西的GDP增速足以令该国经济规模超过停滞不前的英国.但若不进行公共部门的实质性改革,巴西经济的增长速度不太可能重回新兴市场的真正水平-国际货币基金组织(IMF)估算,去年大概为6%.

还有大量迹象显示,政府的产业政策存在误导,其中包括重要的能源部门.这对巴西经济成长提速来说,同样也不是一件好事.投资者或许应该把巴西从金砖国家下调至砖头国家.(完)

--译文审校 王洋

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