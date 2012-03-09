《热点透视》巴西正逐渐失去金砖国家地位

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 梁睿雪
路透纽约3月8日电---巴西正逐渐失去金砖经济体地位.该国2011年国内生产总值(GDP)成长2.7%,暗示这个国家不再是真正意义上的新兴市场.这主要得怪政府.民粹主义者的管理令政府支出大增,各种限制和干预也令风险增高.
"巴西的未来是美好的,而且永远如此,"投资者曾总是这样打趣.2001年,高盛(GS.N)的Jim O'Neill把巴西、俄罗斯、印度和中国的英文名字首字母拼成金砖四国.从2003年起,在时任总统的卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)领导下,巴西经济在不断上涨的大宗商品价格助推下起飞.
然而政府部门的强势,一如过往.巴西历来缺乏预算自律的习惯看起来也只是暂时偃旗息鼓.人口结构向发达国家转变,也带来了越来越高昂的代价.惠誉近来检视了巴西州和市一级的养老体系,根据巴西的法规雇员在累计工作了30年後就能在任何时间退休.惠誉发现,2005到2010年间,这些州和市的养老金成本占总支出的比例增加了一倍有多,达到了33.2%.
去年巴西人均GDP仅增长1.6%,几乎无法改善国民生活水平.进一步说,根据经济学人杂志的数据,即使在数年的快速发展後,巴西公共部门赤字与GDP之比仍在2.6%.与此同时,截至1月的前一年,消费者物价水平上涨了6.2%.这样一来,巴西央行周三将利率大幅调降0.75个百分点至9.75%的作法可能会引发通胀.政客们还在讨论的进一步刺激支出计划更是如此.
2011年巴西的GDP增速足以令该国经济规模超过停滞不前的英国.但若不进行公共部门的实质性改革,巴西经济的增长速度不太可能重回新兴市场的真正水平-国际货币基金组织(IMF)估算,去年大概为6%.
还有大量迹象显示,政府的产业政策存在误导,其中包括重要的能源部门.这对巴西经济成长提速来说,同样也不是一件好事.投资者或许应该把巴西从金砖国家下调至砖头国家.(完)
--译文审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。