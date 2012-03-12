《热点透视》美国就业市场改善 年老人群受惠大过年轻人

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 田建华
路透纽约3月9日电---周五公布的数据验证美国就业趋势在改善,但与年轻人相比,年老人群享受的益处更大.虽然失业率仍为8.3%不变,但美国2月非农就业增长22.7万个工作岗位,前几个月数据也上修.但是在过去五年,55岁及以上人群获得360万个工作岗位,较年轻的族群则丧失760万个工作岗位.
2月就业报告的细分数据也很好.专业和企业服务、医疗保健、休闲娱乐和餐饮住宿、以及制造业,新增岗位均数以万计.建筑行业就业小幅减少,显示近期强劲的数据不能简单归因于美国东北部天气温和.
在近期就业市场整个萎缩以及缓慢复苏期间,55岁及以上人群在就业方面,表现都要好於之下年龄段人群,即便他们可能也不乐于这样.过去一年新增长岗位250万,55岁及以上人群分得其中的67%.实际上,65岁及以上人群获得60万新增岗位,该年龄段人群工作人数增幅超过10%.
这样的趋势排挤低年龄段工作人群.55岁及以上人群2月失业率为5.9%,而通常被认为是工作主力军--25-54年龄段人群失业率则为7%,并且25岁以下人群的失业率更是令人沮丧地达到两位数.
有这样的可能,在某些情况下年老人群的经验帮助他们击败年轻应聘者.但是最可能的情况还是,过去十年投资收益不佳,以及美联储的决议削减了这些人的存款利率,从而迫使年老人群继续工作或重新开始工作.
年老人群继续工作带来生产力,美国经济会从此获益,但高尔夫球场的经理可能不敢苟同.年轻人群身体上可以胜任建筑岗位,但因为房市低迷而不参与该行业就业,他们或许会感到驾驭疲弱经济的努力,受到来自年老人群意想不到的竞争冲击.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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