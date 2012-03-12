《热点透视》为下次危机出现做好准备

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 王丽鑫
路透伦敦3月9日电---希腊犯傻引发的故事看来将告一段落.一系列债务减计和新资金救希腊于水火,後者起的作用更大.希腊在金融危机史诗中留下的篇章读上去很像次贷危机的引子--不当贷款发放过度,突然叫停时几乎毁了全球金融市场,最後靠政治救援来收拾乱局.
故事还在继续.金融系统仍然不正常而且潜伏危险.尽管银行资本状况变好,行事可能更加谨慎,政策利率却低得不正常,政府赤字和大宗商品价格也异常高.美国贸易逆差与国内生产总值(GDP)之比在危机期间从5.1%降至2.7%,但又回升至3.6%,相当於一年内向全球资本市场增加5,600亿美元资金流入.
以後故事会怎麽发展?又出现一段像次贷危机那样,主要关於金融业的篇章不是幻想.很明显,主要情节会包括债权人对美国避之唯恐不及,或者没人愿意买日本公债."原油熄火"--油价突然大涨,随後出现灾难性下跌--是另一很可能出现的情节.导致这类问题的因素--廉价资金,也能解决这些问题.有着近四年的经验,政府知道该怎麽施展救援.
再来一场欧元区式的危机可能带来更大挑战.很多国家已无力承受大宗商品和金融资产价格大涨大跌,或者信贷供应骤松骤紧.接下来故事可能发展为"俄罗斯倒下",或"中国发现资本主义的缺点"."欧元劫後重生"仍然是个风险."新美国革命"不大可能出现,不过在很多抵押贷款有待偿还,失业率仍然高企的地区,不但解决不了问题,反而让问题更严重的平民经济学还是有市场的.
想跳到故事最後一页看结局是不可能的.不过讲述用金融手段解决金融所致问题的那一篇章标题可命名为"通胀无处不在".(完)
--译文审校 白云
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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